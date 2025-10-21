サムスン電子ジャパンは、対象製品が最大10％割引となるキャンペーン「Samsung Week」を開始した。期間は11月6日まで。サムスンオンラインショップのほか、Galaxy HarajukuやGalaxy Studio Osakaでも同様に実施される。

期間中、対象のGalaxyスマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイスが最大10％割引で購入できる。対象製品は「Galaxy S25」シリーズ、「Galaxy Z Fold7／Flip7」、「Galaxy Tab S10／S11」シリーズ、「Galaxy Watch8」シリーズ、「Galaxy Watch Ultra」、「Galaxy Buds3」シリーズ。なお、「Galaxy S25 Ultra」の256GBモデルのみ9％割引となる。

さらに、ケースや画面保護フィルムなど対象アクセサリーを同時購入すると、40％の割引が適用される。このほか、リワードポイントも通常より増額され、「Blue」ランクで＋1％、「Gold」で＋2％、「Platinum」で＋3％となる。

キャンペーン期間は、サムスンオンラインショップが11月6日9時59分まで。Galaxy HarajukuおよびGalaxy Studio Osakaでは、11月6日の営業終了時まで実施される。なお、リワードポイント増額はオンラインショップ限定。