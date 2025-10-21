大泉洋、今夜初回の主演ドラマに圧倒的自信「どれだけハードルを上げても大丈夫！」
俳優の大泉洋、宮崎あおい（崎＝たつさき）、脚本家の野木亜紀子氏が21日、テレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（21日スタート／毎週火曜 後9：00）の囲み取材会に参加。主演の大泉が、本作への確たる自信を語った。
【写真】寄り添い笑顔！息ぴったりの様子の大泉洋&宮崎あおい
ヒットメーカー・野木氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。
きょう21日に初回放送を迎える本作だが、主演を務めた大泉は「ほかのドラマは3話くらいまできているものがある中、やっと見てもらえると、私自身も待ち遠しかった。今回輪をかけて自信を持ってお届けできるドラマ。早く世界中から賛辞を浴びたいですね。あー面白かったと言われたくてしょうがない」と真顔で自信満々に語る。
また野木氏の脚本についても「複雑な展開でありながらも穴がない。どんな頭してんの？って感じですよね。日本もこういうドラマを作れるんだという」と、絶賛。
それを聞いた野木氏は「大泉さんが自らハードルを上げていくから…恐ろしいなという気持ちになっている」と苦笑いを浮かべると、大泉は「今回ばかりはどれだけハードルを上げても大丈夫！」と豪語。野木氏は恐縮しながらも「私が思う大泉さんの魅力を詰めてみた」とアピールした。
ヒロインを務める宮崎は「第1話をいち視聴者みたいな目線で観たんですけど、本当に面白いドラマになっていると思うので、みなさんの反応が楽しみです」とにっこり。そんな宮崎に対しても、大泉は「改めて“宮崎あおい”っていう女優のすごみが出ている」と誇らしげに語っていた。
