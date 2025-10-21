山田ローラ、夫・山田章仁と子ども4人の「みんな違ってみんな綺麗」瞳の色を紹介 その美しさが話題「綺麗過ぎて吸い込まれます」
ラグビー・九州電力キューデンヴォルテクス所属の山田章仁（40）の妻でモデルの山田ローラ（37）が20日、自身のインスタグラムを更新。家族6人全員の華やかな瞳の色を公開した。
【動画】山田章仁は「モテ色だと思う」山田ローラが公開した家族全員の瞳
ローラは「Eyes みんな違ってみんな綺麗」とつづり、双子の長女（9）と長男（9）から始まり、次女（5）、三女（3）、自身と章仁の瞳の色に注目した動画をアップ。
閉じていた目を開くと、日米ハーフのローラ、長女、長男、三女はブラウンに輝く瞳が特徴的で、次女は深い黒に吸い込まれそうな瞳をしている。章仁は、ひまわりが咲いているかのような瞳をしており、それぞれが魅了されるような瞳をしていた。
家族全員が印象的な瞳を持つ姿に、投稿には「みんな瞳がキレイ」「山田ディの瞳の色はモテ色だと思う」「なんて素敵な投稿」「皆んな目が綺麗過ぎて吸い込まれます」「山田ファミリーみんな瞳が綺麗」などのコメントが寄せられている。
