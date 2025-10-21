「目黒の22万円」新居に引っ越し・エバース町田、ルームツアー公開 「はしゃいじゃってんな」
お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）のYouTubeチャンネルが21日までに更新。最近引っ越したという町田の新居のルームツアーを行った。
【動画】「はしゃいじゃってんな」ルームツアーを公開したエバース町田
町田は8日に放送されたテレビ東京系『あちこちオードリー』（毎週水曜 後11：06）で「目黒の22万（円）」の新居に引っ越したことが、佐々木により暴露されていた。
冒頭に佐々木が「引っ越してから初めて来たんで、どんな感じか見てみようかと」と紹介し、動画がスタート。6帖というリビングに佐々木が「ちゃんとキレイにしてるというか…やっぱもう、はしゃいじゃってんな」とイジり。
6月に放送されたTBS系『ラヴィット！』で購入する様子が紹介されたドラム式洗濯機や大型テレビ、IHクッキングヒーター付きのテーブル、高級ベッドなどが続々登場。
ひと通り、室内を見た佐々木が「いいね、なんか一人暮らしって感じで楽しそう」「たまに遊びに来ようかな？」と言い出すと、「いいよ、お前来なくて…」とすかさずツッコミ。「これからはここでYouTube（撮影）とかもね」という提案には「いいよ、全然。汚さないレベルでは」とノリ気な様子も見せていた。
