2026年2月の県知事選挙に向け、出馬の意向を固めている現職の村岡嗣政さんが自民党県連に推薦願を提出しました。



東京で開かれた県連の会議で県選出の国会議員から異論は出ず、村岡さんを推薦する方向で調整する方針です。



10月21日朝、東京の自民党本部を柳居県議会議長と友田県連幹事長が訪れ、林芳正県連会長ら県選出の国会議員と面会しました。



県連側は、2026年2月の県知事選に向け現職の村岡嗣政さんから推薦願が提出されたことを報告し、出席した国会議員から推薦することに異論はなかったということです。





（自民党県連・友田有幹事長）「推薦願をいただいたと、皆さん方にご報告した。」（Q村岡氏推薦に向けて動いていく？）「そうですね、これからまだ整理していかなくてはいけないことがたくさんあるので、しっかり1つずつ整理しながら前に進めていけたら」関係者によりますと、自民党県連は26日にも、村岡さんへの推薦を機関決定する方針です。また村岡さんは10月21日午前、山口放送の取材に対し「今後のことについては近いうちに説明する機会を設けたいと考えています」と話しています。2026年2月8日投開票の知事選には、柳井市選出の県議会議員で元自民党会派の有近眞知子さんも出馬を表明しています。