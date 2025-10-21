ABEMA瀧山あかねアナ、妹の結婚式で姉妹ショット「そっくり」「美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/21】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが10月19日、自身のInstagramを更新。妹の結婚式での姉妹ショットを投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳美人アナ「そっくり」美女姉妹ショット
瀧山は「私の大好きな妹の結婚式」と、着物姿の自身と、デコルテが際立つ鮮やかなエメラルドグリーンのドレスを着た妹の2ショットと投稿。「妹が結婚するまでは東京で2人暮らししてたほど仲良し姉妹」だと説明し「穏やかで優しくて天真爛漫な妹と旦那さんもとっても優しくて温かくて2人の空気感も全て素敵でした」と幸せな妹夫婦の様子を報告。式場内での妹夫婦の後ろ姿などとともに「私は泣きすぎて鼻真っ赤だし、思い出してまた泣けてきたー」と親しい妹の結婚式に感無量であったことを明かし、投稿を締めくくっている。
この投稿には「美人姉妹」「妹さんそっくり」「姉妹の絆にこっちも泣けてきそう」「なんて美しい姉妹なの」「美女一族」などといったコメントが寄せられている。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆瀧山あかね、結婚式で姉妹ショット
◆瀧山あかねの投稿が話題
◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール
