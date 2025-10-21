乃木坂46小川彩、美脚スラリ制服風ショット公開「似合ってる」「メガネ姿魅力的」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】乃木坂46の小川彩が10月19日、自身のブログを更新。美しい脚のラインが際立つ制服風ショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】18歳乃木坂46メン「メガネ姿魅力的」ミニスカ制服姿
小川は、「乃木フェスのレベル163になった」と報告。メガネ姿で制服の上に白衣を羽織り、スカートからはすらりとした脚が際立っている。そのほか同じ記事内では秋らしいブラウンのミッキーマウスのカチューシャを着用した写真も公開し「ディズニーあるあるを言いたいと思います」と綴り「帰りカチューシャ外す瞬間が切ないー」などの個人的あるあるを挙げている。
この投稿に「衣装似合ってる」「元気がもらえた」「メガネ姿魅力的」「乃木フェスレベル公開が可愛い」「ディズニーいいよね」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
