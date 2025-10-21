ウエストランド井口浩之、インフルエンザで休養報告「3週間くらいずっと体調悪かった」「ついに限界を向かえて」
【モデルプレス＝2025/10/21】お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が20日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。インフルエンザにより休養していることを明かした。
【写真】ウエストランド井口、10月18日に見せた笑顔のオフショ
井口は「3週間くらいずっと体調悪かったり声出なかったりしたんですが、ついに限界を向かえて高熱が出ちゃいました」と体調不良を報告した。「ちょっとだけお休みさせていただきます。ご迷惑おかけします。体調も声も完全回復して、また頑張ります！！！よろしくお願いします！」と少しの間休養することを発表。また、続けて同ポストを引用し「インフルエンザでした しっかり休んで、しっかり治します」とインフルエンザによる体調不良であることを明かしている。
この投稿に、コットンの西村真二は「悪口ちょっと控えましょう！お大事に！」とユーモアを交えてコメント。とろサーモンの久保田かずのぶは「井口、お前は人に毒を吐きながら毒飲んでたんだな。。そして俺は腰痛で剣道の垂れくらい分厚いコルセット巻いてる。耳の穴は2人のそっくりさんに任せよう。お大事に」と久保田と井口がMCを務めているテレビ朝日系バラエティー「耳の穴かっぽじって聞け！」（毎週月曜深夜1時58分〜）に触れ、労った。（modelpress編集部）
◆井口浩之「3週間くらいずっと体調悪かった」
◆井口浩之の投稿にコットン西村真二らコメント
