藤嶌果歩（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/21】日向坂46の藤嶌果歩が10月19日、自身の公式ブログを更新。ハロウィンの仮装姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】19歳日向坂46メン「攻めてる」美脚際立つ仮装

◆藤嶌果歩、美脚際立つハロウィンコスチューム


藤嶌は「ハロウィン2025スタート！」と題したブログにて、この日行われたというミーグリで「先取りハロウィンをしました」と報告し、ハロウィンのコスチューム姿を複数枚投稿。赤のタータンチェックを基調に、随所にコウモリの羽のオブジェをあしらったコスプレで、すらりとした腕が際立つとともに、フリル付きのミニスカートと黒いハイソックスの間からは美しい脚がのぞいている。

「何のコスプレ？と聞かれるとうーーん…小悪魔？」とも記し「かわいいJKの女の子たちが着てるのをみて、いいな〜って思って買ってみた」とこのコスチュームになった理由も綴っている。

◆藤嶌果歩の投稿に反響


この投稿には「ドキドキする」「攻めてる」「可愛すぎる」「キュートで色っぽい」「小悪魔最高」「似合う」「心奪われた」などと続々と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】