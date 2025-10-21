日向坂46藤嶌果歩、美脚際立つ“小悪魔”ハロウィン仮装に「ドキドキする」「心奪われた」と反響続々
【モデルプレス＝2025/10/21】日向坂46の藤嶌果歩が10月19日、自身の公式ブログを更新。ハロウィンの仮装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】19歳日向坂46メン「攻めてる」美脚際立つ仮装
藤嶌は「ハロウィン2025スタート！」と題したブログにて、この日行われたというミーグリで「先取りハロウィンをしました」と報告し、ハロウィンのコスチューム姿を複数枚投稿。赤のタータンチェックを基調に、随所にコウモリの羽のオブジェをあしらったコスプレで、すらりとした腕が際立つとともに、フリル付きのミニスカートと黒いハイソックスの間からは美しい脚がのぞいている。
「何のコスプレ？と聞かれるとうーーん…小悪魔？」とも記し「かわいいJKの女の子たちが着てるのをみて、いいな〜って思って買ってみた」とこのコスチュームになった理由も綴っている。
この投稿には「ドキドキする」「攻めてる」「可愛すぎる」「キュートで色っぽい」「小悪魔最高」「似合う」「心奪われた」などと続々と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆藤嶌果歩、美脚際立つハロウィンコスチューム
◆藤嶌果歩の投稿に反響
