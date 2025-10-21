i-dle・ミヨン、10月28日にソロ曲先行リリース決定！“恋の着火”をイメージしたスケジュール公開

ガールズグループi-dleのメンバー、ミヨンがソロカムバックへの期待を高めている。

【写真】ミヨン、危険なオフショル姿

10月21日、所属事務所CUBEエンターテインメントは、ミヨンの2ndソロミニアルバム『MY, Lover』のプロモーションスケジュールを公開した。

プロモーションスケジュールは『MY, Lover』と刻印されたピンク色のマッチ箱とマッチをモチーフに、ミヨンが伝える熱い恋の着火を推察させる。

また、来る10月22日から5種のコンセプトフォトをはじめ、トラックリスト、オーディオスニペット、ミュージックビデオティザーなど、さまざまなプロモーションコンテンツを披露する。

（写真＝CUBEエンターテインメント）

特に、10月28日の先行リリース曲を通じて、新アルバムへの関心を一層高める見通しだ。

ミヨンは、自身の話を余すところなく盛り込んだ1stソロミニアルバム『MY』を皮切りに、自作曲のデジタルシングル『Sky Walking』をリリースし、彼女ならではの音楽の世界を着実に広げている。

3年6カ月ぶりにリリースするソロアルバム『MY, Lover』を通じて、ミヨンは一層成熟した自分ならではの感性を伝える見通しだ。

なお、ミヨンの2ndソロミニアルバム『MY, Lover』は11月3日18時にリリース予定だ。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。韓国の5人組女性アイドルグループi-dleの一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。