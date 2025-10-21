【サクラコ】 受注期間：10月21日～12月3日 2026年12月 発売予定 価格：22,000円

マックスファクトリーは、フィギュア「サクラコ」を2026年12月に発売する。受注期間は12月3日まで。価格は22,000円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、トリニティ総合学園・シスターフッド所属の「歌住サクラコ」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

聡明で美しい立ち姿のサクラコを忠実に再現しており、黒色のシスター服にあしらった金のエングレーブ、肌色が若干透けたサイハイソックス、ショートスカートとニーソックスの間などこだわりの造形と彩色を施しているほか、右手に構えた固有武器「浄化の織り手」や大聖堂の石畳をイメージした台座も見応え十分となっている。

「サクラコ」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約270mm（台座含む）

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。