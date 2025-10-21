新車28万円！ スズキ新「原付二種スクーター」登場！ 「アヴェニス125」2026年モデルを3タイプの新カラーで発売

コスパに優れたスクーターモデル

スズキは、原付二種スクーター「アヴェニス125」の2026年モデルを2025年10月28日に発売します。

2022年から導入されているアヴェニス125は、スポーティな印象が特徴のモデルです。

スズキ「アヴェニス125」2026年モデル

【画像】超カッコいい！ これがスズキ「アヴェニス125」2026年モデルです（7枚）

外観は、顎を引いて構えたようなアグレッシブなフロントフェイスや、エッジの効いた外装によって仕上げられています。

搭載されるエンジンは、排気量124ccのSEP（SUZUKI ECO PERFORMANCE）エンジンで、最高出力6.4 kW（8.7 PS）を6750rpmで、最大トルク10.0N・m（1.0 kgf・m）を5500 rpmで発揮します。

装備面も充実しており、ワンプッシュで始動できるスズキイージースタートシステムや、軽フル液晶ディスプレイのインストルメントパネルを採用しています。

また、ボディマウントのLEDヘッドランプ、個性的なLEDテールランプのほか、鍵穴へのいたずらや盗難を抑止するシャッター付キーシリンダーも備わっています。

日常の利便性を高める機能として、停車時に左ブレーキを掛けた状態を維持できるリアブレーキロックレバーや、USBソケットを装備したフロントボックスとインナーラックが用意されています。

さらに、ゆとりのあるフロアボード、折りたたみ式でコンパクトに収納できるホルダー、容量21.5Lのシート下スペース、左右に1個ずつ備えられたヘルメットホルダーなどが優れた利便性を実現します。

ボディカラーは、「パールミラレッド／グラススパークルブラック」、「パールグレッシャーホワイト／グラススパークルブラック」、「グラススパークルブラック」の3色が設定され、価格（消費税込）で28万4900円です。