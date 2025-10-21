東京マルイは、電動ガン スタンダードタイプ「89式5.56mm小銃」（51,480円）と固定スライドガスガン「BODYGUARD 380」（10,780円）を10月21日に再販した。

「89式5.56mm小銃」は、1989年に陸上自衛隊制式採用となった89式小銃を、電動ガンとして再現したもの。表面の細かいディテールから特長的なストック形状、加えて3バースト射撃も再現されている。

「BODYGUARD 380」は、フルサイズのハンドガンが持つ機能を保ちながら、コンシールドキャリーに最適なサイズまで小型化したBODYGUARD 380を、同社の「固定スライドガスガン」シリーズの第2弾として再現したもの。本物が備える各種機能をオミットしてシンプルな操作性に仕上げながらも、外観のディテールを可能な限り表現している。

「89式5.56mm小銃」詳細

「BODYGUARD 380」詳細

価格：51,480円 全長：916mm 銃身長：433mm 重量：3,700g（空マガジン、バッテリー、バイポッド含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.28g） 動力源：8.4Vニッケル水素1300mAh AKバッテリー 装弾数：69発価格：10,780円 全長：133mm 銃身長：66mm 重量：270g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2g） 動力源：専用ガス 装弾数：10発

