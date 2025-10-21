47歳迎えた平野ノラ、“雰囲気ガラリ”前髪下ろした「ゲロマブ」新ヘア披露 「どんどん若返ってる!?」「めちゃんこ可愛いんだが!!!」と反響続々
お笑いタレントの平野ノラが20日、47歳を迎えた。同日、自身のインスタグラムで報告し「毎年恒例の誕生日カット」に出かけたことを明かすとともに、前髪を下ろし“雰囲気ガラリ”なイメチェンショットを公開した。
【写真】「どんどん若返ってる!?」「めちゃんこ可愛いんだが!!!」前髪下ろし“雰囲気ガラリ”な平野ノラ
「一年一度の美容室です 今年はインスタで気になっていたAFLOAT銀座の仲道さん@nakamichi0212 にゲロマブにしていただきました！勇気を出してDMを送って良かったー」とつづり、新ヘアスタイルを披露。
続けて「今日からまたがんばるんばします 家族友人己が元気で健康なことに感謝 そして日頃応援してくださる皆さまにハイレグチョップ〜！ありがとうございます」と“らしい”言葉で感謝の気持ちなどを記した。
ファンからは祝福コメントが届けられたほか、新鮮な印象の新ヘアに対しては「ゲロマブですね」「ノラっちさらに綺麗になった〜めちゃ似合ってます」「どんどん若返ってる!?」「めちゃんこ可愛いんだが!!!」などと反響が寄せられている。
