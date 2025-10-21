高橋克典、新たな“家族候補”明かしファンも期待「えっ、本当に」「楽しみ」
俳優の高橋克典（60）が21日までに、自身のブログを更新。愛猫・ミルリィとの日常をつづり、「もう1匹弟が来るかもしれない」と新たな家族を迎える可能性を明かした。
【写真】激カワ…家族候補となった身を寄せ合う子猫たち
10月16日に21回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、「元々結婚には向いてないであろう僕が、今日を迎えることができたのは 妻と息子と、皆様のおかげです。感謝しかありません。ありがとうございます。」と感謝を述べていた高橋。この日、「おはようございます」と題してブログを更新した高橋。絵文字を交えながら「おはよう。この子の性格も含めて理解し合って、もうすっかり家族」と切り出し、「ひとりっ子最後の朝」とつづり、柔らかな朝の光に包まれながら白いカーテン越しに外を眺める愛猫の後ろ姿を公開した。
続けて「実は、、。」と題して更新したブログでは、4匹の子猫たちの写真とともに「もう1匹弟が来るかもしれない。。来るとしたら、どの子かな」と新たな
“家族候補”がいることを明かした。
これらの投稿にファンから「じゃれ合う姿が楽しみ」「えっ？うん？ひとりっ子最後の朝？ミルリィちゃんに兄弟姉妹ちゃんができるっていう「にぎやかになっていいですね♪」「えっ、本当に」「可愛い子がいっぱい」などの声が寄せられている。
