幻じゃなかった…特別な「ニンテンドーDSi LL」買取で大反響 本体裏に“歴史語る”刻印「実在してたんだ！」
ハードオフ石巻店は20日、公式Xを更新。特別なゲーム機「ニンテンドーDSi LL」が持ち込まれたことを報告した。これにネット上では、さまざまな意見が寄せられ、1.8万いいねが付く大反響となっている。
【写真】見たことない！震災の歴史語る…特別な「ニンテンドーDSi LL」
Xでは「こんにちは、ハードオフ石巻店です。少し特別な商品を買い取りました」と報告。
投稿された写真では、ゲーム機本体の裏に「石巻市」と書かれており、「なんで刻印あるかなって調べたら、震災時、任天堂さんが避難所生活の人のため、寄付したDSi LLです。任天堂のご厚意に感謝ですね」と伝えた。
これにネット上では「任天堂のＤＳ用ワンセグチューナーですね。テレビの情報（避難情報とか、津波とかの情報）が、このゲーム機で見る事が出来るので、一人一台のポータブルテレビみたいな感じですね。ちなみにこのチューナー発売した時に私も購入しましたよ」。
「そんなん売るなよ……とも思ったけど、必要なくなった(役目を終えた)と考えるとちょっとエモい」「ずっと幻だと思ってたけど、実在してたんだ！」「もはや製品サポート打ち切りの旧世代機だし当時を知れる貴重な資料だからな」などと反応している。
【写真】見たことない！震災の歴史語る…特別な「ニンテンドーDSi LL」
Xでは「こんにちは、ハードオフ石巻店です。少し特別な商品を買い取りました」と報告。
投稿された写真では、ゲーム機本体の裏に「石巻市」と書かれており、「なんで刻印あるかなって調べたら、震災時、任天堂さんが避難所生活の人のため、寄付したDSi LLです。任天堂のご厚意に感謝ですね」と伝えた。
「そんなん売るなよ……とも思ったけど、必要なくなった(役目を終えた)と考えるとちょっとエモい」「ずっと幻だと思ってたけど、実在してたんだ！」「もはや製品サポート打ち切りの旧世代機だし当時を知れる貴重な資料だからな」などと反応している。