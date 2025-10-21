阪神ファンとして知られるお笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦（55）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。阪神の助っ人陣に関する驚きのトリビア、“トラビア”を明かす場面があった。

この日は元プロ野球選手で、阪神のスペシャル・アンバサダー（SA）を務める糸井嘉男氏、元阪神の関本賢太郎氏とそろって登場。増田は野球を知らない人でも楽しめる阪神のトリビア“阪神トラビア”を披露した。

その一つとして「阪神の助っ人外国人は、日本にあるホテルの名前が着くと、活躍しない」と明言。「毎年毎年外国人選手が来るじゃないですか。その選手が日本にあるホテルと同じ名前やと活躍しない」と説明、「例えば過去にヒルトン選手、ハイアット選手、コンラッド選手」と挙げてみせた。

「有名なところではこの3人は活躍せずに、すぐ帰って。チェックアウトが早かったっていうね」と笑わせた。さらに「だから阪神が新外国人獲得っていうニュースが出たら、まず最初にそのホテルが日本にないか調べるんで」と語った。

特に「コンラッドについては、フルネームがね、ブルックス・リッチフィールド・コンラッドっていうんですけど、ブルックスっていうホテルもあるし、リッチフィールドっていうホテルもあるし、コンラッドっていうホテルもある。これ、阪神では3冠王って言われてるんです」とぶっちゃけ。

スタジオからは「言われてへんやろ！」とツッコミが。選手も知っているのかと聞かれた関本氏は「引退してから増田さんがそうやっておっしゃってるのを聞いて、確かにって」と思ったと話した。

火曜レギュラーの「ブラックマヨネーズ」小杉竜一が「完全に増田発信やろ！」と再度ツッコむと、増田は「僕ら阪神ファンはもう知ってますから」と平然と語った。