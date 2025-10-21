【チャンピオン】NAIJEL GRAPHと初のコラボ！2025年秋の新作
チャンピオンが東京拠点のアーティスト、NAIJEL GRAPHとのコラボレーションを発表！10月24日から、アートワークで新たな息吹を吹き込んだクルーネックスウェット、フーデッドスウェット、Tシャツの3型がチャンピオン公式オンラインショップと直営店舗で登場します。学生時代から愛用していたチャンピオンとのコラボは、NAIJEL GRAPHにとって初めての試み。特別なデザインが魅力的です♡
NAIJEL GRAPHのアートワークが彩るチャンピオンアイテム
アーティストNAIJEL GRAPH氏のユニークなグラフィックが落とし込まれた、チャンピオンの新作コラボアイテム。
クルーネックスウェット、フーデッドスウェット、Tシャツの3型は、いずれもチャンピオンロゴやカレッジテイストのデザインが特徴です。
NAIJEL GRAPH氏ならではのスタイルで、普段使いにもぴったりなアイテムが完成しました。シンプルでありながら個性的なアートをまとったデザインに注目です。
初のコラボ！チャンピオン×NAIJEL GRAPH限定アイテム
REVERSE WEAVE® CREW NECK SWEATSHIRT
価格：17,600円(税込)
REVERSE WEAVE® HOODED SWEATSHIRT
価格：17,600円(税込)
SHORT SLEEVE T-SHIRT
価格：7,700円(税込)
これまで数々のアートワークを手掛けてきたNAIJEL GRAPH氏にとって、チャンピオンとのコラボレーションは初めての試み。
シンプルながらもアート感溢れるデザインが特徴で、着るだけで特別な気分にさせてくれます。新作は、クルーネックスウェットやフーデッドスウェット、Tシャツという日常使いしやすいアイテムばかり。
カジュアルに着こなすことで、アートを日常に取り入れることができるのも魅力です。
サイズ(全て共通)：S/M/L/XL
新作アイテム、オンラインショップと直営店舗で販売開始
チャンピオン×NAIJEL GRAPHの新作コラボアイテムは、2025年10月24日より、チャンピオン公式オンラインショップおよび直営店舗で販売が開始されます。
クルーネックスウェットやフーデッドスウェットは税込17,600円、Tシャツは税込7,700円で購入可能。
オンライン限定アイテムや限定デザインも登場する予定なので、ぜひ早めにチェックしてみてください！オリジナルアートをまとったアイテムで、日常にアートを取り入れてみましょう♪
チャンピオン×NAIJEL GRAPH、新作でアートを着る
チャンピオンとアーティストNAIJEL GRAPHのコラボレーションアイテムがついに登場！
10月24日より販売開始される、クルーネックスウェット、フーデッドスウェット、Tシャツはどれも特別なデザインが施されています。
シンプルでありながら、アートを感じさせるアイテムは、普段使いにもぴったり。公式オンラインショップや直営店舗で手に入るので、ぜひチェックして、自分だけの特別なアイテムをゲットして♡