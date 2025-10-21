年齢を重ねるとともに「食欲がわかない…無理に食べるのがつらい」「すぐにお腹がいっぱいになるけど、健康のためにもっと食べなきゃ…」と感じるようになった方もいるのではないでしょうか。そのようななか、「小さなコツを実践するだけで、『食べきれる量』でありながら『不足しがちな栄養をきちんと満たす食事』に近づけることができます」と語るのは、管理栄養士で料理研究家の関口絢子さんです。そこで今回は、関口さんの著書『食が細くなってきたら！少食でもちゃんと栄養がとれる食べ方』から一部を抜粋してお届けします。

少食さんは腸内環境が乱れやすいって本当？

少食さんに知っていただきたい「腸」の働きについてご紹介します。

腸の働きは全身の健康に関わる大切なもので、そのメカニズムは、よく畑の土作りにたとえられます。

元気な野菜を育てるためには、「豊かな土壌」が必要です。豊かな土壌とは、多種多様な微生物が共存し、有機物を分解して植物が吸収できる養分に変えてくれる、生命力に満ちた土のことをいいます。

人間の体内に備わる腸内環境も、これと全く同じです。腸内に生息する多種多様な腸内細菌は、食べたものを分解し、ビタミンや短鎖脂肪酸といった大切な栄養素を作り出しています。この働きは、まさに土の中の微生物が植物に養分を与えるのと同じで、とても大切な生命活動なのです。

ところが、この働きを担う腸内環境は、年齢とともに乱れやすくなります。

理由のひとつは、腸内細菌の種類の減少です。腸内環境にとっては、さまざまな菌が共存して助け合う「多様性」が理想なのですが、年齢を重ねると腸内細菌の種類が減って多様性が失われていきます。すると、腸のぜん動運動が鈍くなり、便秘がちになる→善玉菌が減り、悪玉菌が増える、という連鎖が起こります。

また、年齢とともに食事量が減ったり、肉や魚などのたんぱく質をとらなくなったりすることでも、多様な腸内細菌のエサとなる栄養素が不足します。こうした要因が重なり、腸内環境はしだいに「やせた土壌」のようになってしまうのです。

つまり少食さんの多くは、腸内環境が乱れていることを疑ったほうがよいといえます。

腸内環境の乱れによるトラブル

ちなみに、少食さんは食欲がわきにくいものですが、食欲がわかない理由も乱れた腸内環境にあるのをご存じでしょうか？ 腸内環境が乱れると、次のようなトラブルが起きて食欲にも影響をもたらしてしまうのです。

●セロトニンが減る

腸と脳は「脳腸相関」といって、自律神経を介して互いにつながり、情報をやり取りし合っています。このやり取りに使われる神経伝達物質「セロトニン」の90％は腸、2％が脳で作られており、腸のセロトニンは腸のぜん動運動など、脳のセロトニンは食欲の調整や睡眠の質などの生理機能に関わっています。

腸内環境が悪化すると、腸のセロトニンの生成が滞る→脳のセロトニンに影響して気分の落ち込みや食欲不振につながる、ということが起こり得るのです。

●食欲調整ホルモンのバランスが乱れる

腸内細菌は、食欲増進ホルモンの「グレリン」、食欲抑制ホルモンの「レプチン」、同じく食欲抑制につながるホルモン「GLP−1」の分泌に影響を与えることがわかっています。腸内環境が乱れると、これらの食欲調整ホルモンのバランスも乱れ、食欲不振につながることがあります。

自律神経のバランスにも影響

●消化吸収力が低下して体が弱る

腸内環境が乱れていると、消化吸収力が低下して食べ物の栄養を体にしっかり取り込めません。体が栄養不足に陥ると、疲れやすくなる→体を動かさなくなる→食欲がわかない、という悪循環に陥ることもあります。



●ストレスが食欲に影響する

腸内環境の乱れは、自律神経のバランスにも影響します。すると、ストレスを感じやすくなり、心の状態が不安定になることがあります。心が落ち着かないときは、食欲も低下しがちです。また、自律神経が乱れると腸のぜん動運動が鈍くなるという悪循環にも陥ります。

こうした事情があるからこそ、少食さんにも腸活は重要といえます。

食事のポイント

腸活に力を入れることは「自らの体で栄養を作り出し、健康を維持する」という、本来備わっている生命力を取り戻すことにほかなりません。

具体的には、腸内細菌が喜ぶ食事を意識的にとることが大切です。これは、豊かな土壌を育むために肥料を与えるのと同じといえます。さらに、「少量でも高栄養の食材を選ぶ」「消化吸収しやすいように調理する」「発酵調味料を使う」といった食事法を心がけることで、自然とお腹の状態はよくなっていきます。

では、ここで腸活の観点から食事のポイントを説明しましょう。

ポイント（1） 発酵食品を積極的にとる

味噌やしょうゆといった発酵調味料をはじめ、ヨーグルト、納豆、漬物、キムチなど、善玉菌が豊富な発酵食品を毎日少しずつでもとるようにしましょう。少食さんには、手軽に取り入れやすいヨーグルトや納豆がとくにおすすめです。

ポイント（2） 食物繊維をとって善玉菌を育てる

善玉菌のエサになるのは食物繊維です。皮ごと食べられる野菜は皮ごと、ほかにフルーツ、海藻、きのこ、豆類、全粒穀物（精白されていない穀物）などから、食物繊維をとりましょう。野菜ばかりに偏らず、多様な食材からバランスよくとることが大切です。

食事に加えて、規則正しい生活リズム、軽い運動やストレスケアも心がけることで、腸の働きはより安定してくるでしょう。

