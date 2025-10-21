母を看取り、子も独立して、ますます自由になったという大竹しのぶさん。60代後半となったいま、大切な家族との絆に思いを馳せ、役者としての挑戦を続けている（構成：篠藤ゆり 撮影：清水朝子）

【写真】「えっ！私がリアをやるの？」とびっくりしたと語る大竹さん

食卓で語らう時間

役者を始めてから、いつの間にか50年以上経ちました。小学校の高学年でシェイクスピアの作品に出合って、その頃から戯曲というのは面白いなと思っていたんです。

私は5人きょうだいの4番目。わが家は決して裕福ではなかったけれど、父は文学や音楽が好きで、自分の誕生日には必ず5人それぞれに、「満何歳の父より」と書き添えた本をプレゼントしてくれました。

私が小学生のときは、浜田広介さんの童話や中勘助さんの『銀の匙』など。そこにシェイクスピアもあったのかな。中学時代には、竹山道雄さんの『ビルマの竪琴』や山本周五郎さんの本をもらいました。

音楽に関しても、たとえばベートーヴェンの交響曲を流しながらいろいろ解説してくれたり。そんなふうに食卓を囲んでご飯を食べる時間は学ぶ場でもあって、とても好きでした。それが戯曲への興味や役者の道につながっていったのかもしれません。

父は体が弱く、私が小学校1年のときに結核になり、20歳のときにがんで亡くなりました。10代でデビューして、2年間ほどですが、活躍を見てもらえてよかったなと思います。

父は、私の母方の祖父が主宰していた聖書研究会に通っているうちに、母と知り合って結婚したそうです。祖父も祖母も私が生まれる前に亡くなっているので、二人がどんな活動をしていたのか詳しいことは知らなかったのですが、じつはちょっと不思議なことがあって……。

40代で、イタリアのアッシジにあるサン・フランチェスコ聖堂を訪れたときのこと。聖フランチェスコの祈祷文に、「主よ、わたしをあなたの平和の道具としてください」という言葉があると知りました。

フランチェスコは、それまでの宗教は死んだら天国に行けると教えているけれど、この世を天国にしなくてはいけない、と説いていたそうです。なんとすばらしい教えだろう、日本にもこの教えを説いている教会はあるかなと思ってネットで調べていたら、その教えを説いている人の中に吉川一水（よしかわかずみ）という名前を見つけて──。「えっ、私のおじいちゃん、同じことを考えていたんだ」とびっくりしました。

祖父は、思想家の内村鑑三の「救いは信仰のみによって与えられる」という教えと、戦争や武力による威嚇を認めない「非戦」を唱える無教会派の考えに共感し、それを広めていたそうです。

そのため戦争中は憲兵の監視を受けるようになりましたが、灯火管制が敷かれても従わなかったと母から聞いています。あの時代、そうした生き方を貫くのは、本当に大変だったことでしょう。

私がフランチェスコの教えを素敵な考え方だと思ったのは、祖父が考えていたことが、私の遺伝子の中にも生きているからじゃないか。目に見えないものが脈々と受け継がれているんだ、と感じました。戦後80年の年にこうして祖父のことを思ってお話しするのも、何か意味のあることなのかなと思います。

晩年の母に学んだこと

祖父母がいて、両親がいて、私がいて──。そして私には、亡き夫との間に生まれた息子の二千翔（にちか）と、明石家さんまさんとの間に生まれた娘のIMALUという二人の子どもがいます。両親が私にしてくれたことを私も子どもたちにしたい、という思いはありましたね。

先ほどお話ししたように、私自身が子どものころ食卓で家族と過ごす時間が大好きだったので、子どもたちが小さい間は、食事中はテレビをつけず、食卓でお互いにその日あったことを話すようにしていたのです。一時期、仕事をセーブしていたこともありました。

二千翔はようやく今年、結婚することになりました。一昨年のお正月に、「来年は彼女を見つけて、40歳までには結婚したい」と宣言していたことを実現。コロナ禍の間に太ってしまったので減量するなどして、目標に向かって努力していました。大丈夫かなと心配していたんですけど、いい出会いがあって。いま息子夫婦は、うちの近くに住んでいます。

お相手の方は一般の方でお勤めをしているので、「家事とか無理しなくていいのよ」と私から言いました。そうしたら息子がご飯を作っているみたいで、料理本ではなくユーチューブを見ながらというのが、いま流。

昔、私が子どもたちによく作っていたのは、母から受け継いだコロッケやけんちん汁でしたが、そういうものは作っていないんじゃないかな。息子はわが家ではまったく何もしなかったけど、新居でがんばっているようです。

娘のIMALUは、いま、奄美大島で生活しています。一緒に暮らしているパートナーが奄美出身の方で、地元に家を建てて。海が見えるところで暮らしたいという思いを実現できたみたい。私も何度か訪れていますが、本当に素敵なところ。星を見上げるのではなくて、水平線までずっと星空なんです。

娘もすごく変わりましたね。一日の始まりと終わりに感謝して、「今日も一日、無事に終わった。健康でいられたら、ほかに何もいらない」と感じるそうです。

子どもたちは巣立っていきましたが、たまにさんまさんや家族で集まって、うちでお鍋とか食事をしながらおしゃべりするのは楽しい時間です。先週は私の姉と妹、娘が来たばかりで賑やかでした。

同居していた母を2018年に見送り、息子も自立して、シングルアゲイン。いまの正直な気持ちは「肩の荷が下りた！」という感じ。息子とは40年一緒だったので、独立してくれて本当の意味での子育てが終わった気がします。

母は最期までうちで暮らしました。とても気丈な人で、人に助けてもらうことはあまり好きではありませんでしたが、晩年は甘えることも覚えて、私たちのサポートを受け入れてくれた。

この家で子どもたちと一緒に看取ることができたのは本当によかったと思います。「老いる」とはどういうことなのか間近に見られたことが、私にとっても子どもたちにとってもすごく勉強になりました。

おそらくこの先、子どもたちが老いた私を見て、「あれ、お母さん、忘れっぽくなった」「階段をトントンと上らなくなったね」などと思うようになるのでしょう。次は私の番だ、と身に染みて感じる年齢になってきました。

＜後編につづく＞