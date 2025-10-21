2024年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年11月27日）＊＊＊＊＊＊厚生労働省の「令和4年 国民健康・栄養調査」によると、20歳以上の1日の歩数の平均値は男性が6465歩、女性が5820歩で、直近10年間で減少したそうです。そのようななか、愛媛大学医学部附属病院抗加齢・予防医療センター長の伊賀瀬道也先生は「歩かない生活を送ることは、年をとると歩けなくなることに直結する」と指摘します。そこで今回は、伊賀瀬先生の著書『百歳まで歩ける人の習慣 脚力と血管力を強くする』から、いつまでも歩ける人になるための心がけを一部ご紹介します。

【書影】抗加齢医学研究のトップランナーが、一生歩ける人になるための心がけを紹介。伊賀瀬道也『百歳まで歩ける人の習慣 脚力と血管力を強くする』

歩くと血圧が下がるメカニズム

脳や腎機能の働きを改善する

ウォーキングをすると、なぜ血圧が下がるのでしょうか。

第１に、現代では大きな問題になっている肥満の改善があります。じつは、肥満は高血圧の大きな危険因子です。

血圧は単純に説明すると、心臓から全身に送り出される血液の量（＝心拍出量）と、体のすみずみに行き渡る血液の流れにくさ（＝末梢血管抵抗）で決まります。

肥満の人は、標準体重の人とくらべて、全身に栄養を運ぶ血液の量も増えます。そのため、血圧が上がるのです。

高血圧の領域で世界的に有名な医学雑誌「ハイパーテンション」（２００３年11月）に発表された、メタアナリシス（複数の研究の結果を統合して分析する統計手法）を用いて研究が行われた報告があります。

それによると、体重がおおむね１キログラム減ると、収縮期血圧が１mmHg減る計算になります。ですから、ウォーキングをして体重が減れば、血圧は下がります。

毛細血管に酸素や栄養を行き渡らせる

第２に、ウォーキングなどの有酸素運動をすると、全身の血管が広がり、血圧が下がるのです。

筋肉の振動とともに血管に刺激が伝わり、血管の壁をつくる血管内皮細胞で、血管拡張物質である一酸化窒素（NO）がつくられます。

とくに、有酸素運動をすると、“第２の心臓”といわれるふくらはぎのポンプ作用により、血流がアップします。

そのため、大血管だけでなく、全身の血管の99パーセントを占める毛細血管にも酸素や栄養が運ばれるのです。

歩数の多い人は腎機能が改善する

そのメカニズムですが、大血管の場合には、血流の増加によって血管のいちばん内側にある、血液と接する部分の内膜を構成する血管内皮細胞で一酸化窒素（NO）が多くつくられます。

それが、血管の２番目の層である中膜にある血管平滑筋（へいかつきん）の緊張をゆるめることで、血管全体を弾力があってなめらかな状態にすると考えられています。



全身の血管の緊張がとれると、血圧が低下しますから、動脈硬化も改善されます。なかでも、脳と腎臓という二つの重要な臓器には、全身の血液のそれぞれ20パーセントが流れていることから、脳と腎臓にもいい影響をもたらすと考えられます。

脳では、血流の改善によって、脳梗塞の予防になったり、アミロイドβ（ベータ）のような認知症の原因と考えられている老廃物の排泄がうまくいったりすることが考えられます。

腎臓は、よく知られているように、体内の老廃物をこし取って尿として排泄する臓器です。

その中心部にあって、老廃物をこし取る作用（濾過＜ろか＞）を行う糸球体（しきゅうたい）という毛細血管の塊に、無用な圧力をかけないようにすることで腎臓の負担を減らすと考えられます。

歩数と腎機能の関係

医学雑誌「ジャーナル・オブ・カーディオロジー（日本心臓病学会誌）」（２０２１年８月）に、急性心筋梗塞を発症した73人の男性（平均年齢65歳）について、身体活動レベルと腎機能低下の変化を２年間観察した臨床研究が発表されていました。

それによると、退院後６カ月間の歩数の中央値に基づき、歩数が４７１９歩未満の群と４７１９歩以上の群に分けた結果では、歩数の多い群のほうが腎機能が有意に改善していることが明らかになっています。

しっかり歩くと腎臓まで元気になるのです。

※本稿は、『百歳まで歩ける人の習慣 脚力と血管力を強くする』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。