¡Ö¹¬¤»¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¥«¥Î¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡¢Ì¼¡õºÊ¤È¥Ï¥ï¥¤¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥à¥Á¥à¥Á¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×
YouTuber¤Î¥«¥Î¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ï10·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Î¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡õ²ÈÂ²¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¤«¤Î¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¤À¤è¡×¥«¥Î¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò8ËçÅê¹Æ¡£¹ë²Ú¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¢¥¦¥é¥Ë¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥¹¥Ñ ¥³¥ª¥ê¥Ê¡¦¥Ï¥ï¥¤¡×¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£1ËçÌÜ¤Ï¡¢¥«¥Î¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤È»Ò¤É¤â¤òÊú¤¤¤¿ºÊ¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥Û¥Æ¥ë¤Î³°´Ñ¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¡¢»Ò¤É¤â¤Èº½ÉÍ¤ÇÍ·¤ÖÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ÇµÙ²Ë¤òËþµÊ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¼Ì¿¿¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¤ß¤Ë¤Ã¤¯´ÓÏ½¤¹¤´¤¤¤Î¤Ë¥à¥Á¥à¥Á¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¥¹¥¤¥«¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¾Ð¡×¡Ö¤Ï¤¡¡¼¡¼¡¼¹¬¤»ËþÅÀÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥«¥ÎfamilyÂç¹¥¤¡×¡Ö¤«¤Î¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¤À¤è¡×¡Ö¹¬¤»¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²¤È»£¤ë»þ¤Î¤«¤Î¤¯¤ó¡¢É½¾ðÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤ÈÍ·¤ÖÆ°²è¤òÈäÏª¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Î¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¡£17Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÌ¼¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼»ÅÊ¤µ¤»¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼¤ÈÍ·¤ÖÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
