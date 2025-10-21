TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第3話が10月21日に放送予定です。

【写真】「俺は一緒に飲みたいけどな」一気に距離を詰めるミナトに、傷心の鮎美は…

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。



（c）Natsuko Taniguchi/BUNKASHA

恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美を夏帆が演じ、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男を竹内涼真が演じます。

2人は大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまい…。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディです。

第3話あらすじ

鮎美（夏帆）がミナト（青木柚）と抱き合っているところを目撃してショックを受ける勝男（竹内涼真）。

そんな中、白崎（前原瑞樹）たちに強引にマッチングアプリに登録させられた勝男は、無理矢理にでも鮎美を吹っ切るべく、マッチングした女性と早速会ってみることに。

しかし待ち合わせ場所に現れた椿（中条あやみ）は、勝男が思い描いたおしとやかなタイプとは正反対の、ノリがよく男性をぐいぐいリードするタイプの女性。

早速お家デートを提案された勝男は、気合いを入れて2人で食べるためのおでんを仕込むのだが…。

一方ミナトとの曖昧な関係に釈然としない思いを抱え、早く告白されたいと意気込む鮎美もまた、ミナトとのデートに挑むことに。

甘いものとかわいいものが大好きで天真爛漫なミナトとのデートにときめく鮎美だったがあることに違和感を感じ…。

ーーー

＜番組概要＞

［タイトル ］ 火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』

［放送日時 ］ 2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜よる10:00〜10:57

［スタッフ］

製作：TBSスパークル、TBS

原作：谷口菜津子「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（ぶんか社「comicタント」連載）

脚本：安藤奎

プロデューサー：杉田彩佳、丸山いづみ

演出：伊東祥宏、福田亮介、尾本克宏

編成：関川友理

［出演者 ］夏帆、竹内涼真

中条あやみ、青木 柚、前原瑞樹、サーヤ（ラランド）、楽駆、杏花、池津祥子

菅原大吉

