好き＆行ってみたい「神奈川県の紅葉スポット」ランキング！ 2位「山下公園通りイチョウ並木」を抑えた1位は？
古都・鎌倉や箱根の温泉地など、観光地としても人気の神奈川県には、紅葉が美しい名所が数多く点在します。湖畔や歴史的建造物とともに楽しめる紅葉風景は、神奈川県ならではの魅力です。
All About ニュース編集部は10月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に「紅葉スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「神奈川県の紅葉スポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「デートでイチョウ並木を手をつなぎながら歩きたい」（40代女性／東京都）、「黄金の絨毯は圧巻」（40代女性／神奈川県）、「有名、紅葉以外に観光がある、アクセスが良い」（20代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「芦ノ湖、旅行会社のパンフレットで見て綺麗だったし、少し遠出にはちょうど良い距離だから」（40代女性／東京都）、「シンプルによかったから。遊覧船からみる紅葉は絶景」（40代男性／埼玉県）、「湖と紅葉のコラボレーションを見てみたいから」（30代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：山下公園通りイチョウ並木／34票2位は「山下公園通りイチョウ並木」でした。横浜のシンボルとも言える山下公園前のイチョウ並木は、秋になると黄金色に輝き、街を鮮やかに彩ります。レトロな街並みとイチョウの風景が調和し、写真映えするスポットとしても注目されています。
1位：芦ノ湖／67票1位は「芦ノ湖」でした。箱根の代表的観光地・芦ノ湖周辺は、秋には湖と山々の紅葉が織りなす壮大な景色が広がります。遊覧船からの紅葉鑑賞や、周囲の温泉地と組み合わせた旅も人気。神奈川県屈指の紅葉名所として多くの人が訪れます。
