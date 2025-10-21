母を看取り、子も独立して、ますます自由になったという大竹しのぶさん。60代後半となったいま、大切な家族との絆に思いを馳せ、役者としての挑戦を続けている（構成：篠藤ゆり 撮影：清水朝子）

悩める王の本質を演じたい

（同居していた母を2018年に見送り、息子も結婚して自立。）そんなふうに家族や老いについて考えているタイミングで、舞台『リア王』のお話をいただきました。シェイクスピアの四大悲劇の一つとされていて、家族の断絶や権威の崩壊、老いた王の狂気――人間が誰でも持っている光と闇を描いた作品です。

イギリス人演出家のフィリップ・ブリーンさんとは過去3回、一緒に作品を作っています。今回、フィリップから『リア王』の提案があり、「えっ！私がリアをやるの？」とびっくり。考えてもみなかったけれど、じゃあやってみようかな、と提案に乗ってしまいました。

成人男性を演じるのは初めてです。でも、あまりそのことは意識していません。私は男にはなれないので、年老いて引退を決意した一人の老人の心を演じようと思っています。

共演者の一人に、「大竹さん、いろいろな役をやってるけど、とうとう性別も超えちゃったんだ」なんて言われましたけど（笑）。共演の宮沢りえさんや成田凌さんたちと1ヵ月以上にわたる稽古を通して人物を掘り下げていくのは、大変ですが楽しいプロセスです。

じつは、『リア王』には個人的な思い出がありまして。先ほど、小学生のころからシェイクスピアを読んでいたとお話ししましたが、中学2年のとき、文化祭の出し物に『リア王』を選んだんです。家来がいろいろ出てくるからクラス全員が出演できそうだし、ほぼ強制的に「これをやろう！」と。

20分の枠に収まるよう台本を書き、全員に台詞を割り当てて、演出もしました。ちなみに私は、末娘のコーディリア。言い出しっぺの権限でいい役をゲットしたんです。（笑）

「えっ、ここでこんなことが起きるの？」というドラマチックな展開が、子ども心に面白く感じたんでしょうね。その後、人生の経験を積んでくると、いまの年齢ならではの違った視点で作品を捉えることができる。68歳になっても、心のワクワク感は変わりません。

今回、フィリップが上演台本と演出を手がけているのですが、ドキッとさせられる台詞がたくさんあるんです。「あれが老いるってことね」という娘の台詞とか。リアは、老いや孤独、子どもに裏切られたという寂しさや絶望を抱えてさまよう。いまの時代でも起こりうる、普遍的な話だと思います。

老いは誰にとっても切実な課題だけれど、いっぽうで、年を重ねてもやりたいことに取り組んでいる人は、とても素敵だとも感じます。8月まで有吉佐和子さん作の『華岡青洲の妻』に出演していたのですが、共演した波乃久里子さん、さん、長谷川稀世さんのお三方はいずれも79歳。三人集まると「台詞を忘れちゃう」「私たち、ダメねぇ」とちょっとぼやいたり。

肉体や記憶力の衰えがあろうとも舞台に立つ姿を見て、心から尊敬の念を覚えました。先輩方の生き方を間近に見ることができ、本当にありがたかったし、私もみなさんを見習ってこの先もずっと舞台に立ちたい、とあらためて思いました。



「蜷川さんの稽古場の熱量と緊張感は、ほかになかなかないものでしたし、たぶんこれからもないと思う」

劇場の中を走り回った

海外の演出家は、役者といろいろ話し合いながら舞台を作っていくのが面白いですね。フィリップはとくに、役者から出てくるものを待ちながら、戯曲の背景なども含めて細かく話してくれるんです。

以前、テネシー・ウィリアムズ作の『欲望という名の電車』でご一緒したときは、「いまテネシー・ウィリアムズと交信するから」なんてユーモアを交えながら、なぜここでこの言葉を使うのかなど、丁寧に教えてくれました。

イギリスでは演出家や監督と役者が対等で、きちんと理解してからでないと役者は動かない、と聞きます。そういえば、蜷川幸雄さんが、「海外の役者はすぐ理論を語り始める。『動きゃいいんだよ！』と思うけど」なんて言ってました（笑）。それも一つのやり方だし、演出家によって方法論が違うのは面白い。

私にとって蜷川さんとの出会いは、役者人生においてものすごく大きな意味を持っています。蜷川さんの稽古場の熱量と緊張感は、ほかになかなかないものでしたし、たぶんこれからもないと思う。稽古初日から役者に求めるものが高く、それに応えるのが楽しかったですね。

もう、「最高の遊び場」という感じで、楽しくて楽しくて。「これ、見て見て！」という感じで臨んでいました。蜷川さんの場合、稽古の初期から本番さながらの衣装を着てやるんです。スウェット姿なんかで来たら、「おまえ、帰れ！」と言われてしまう。

ほかの演出家との作品で悩んでしまい、相談したくて蜷川さんに電話したことも。すると、「そんなちっちゃなことで悩むんじゃないよ。オレたちが目指しているのは世界だから」。思わず「はいっ！」と返してしまいました。

シェイクスピア作品もいくつかご一緒しましたが、2002年に蜷川さんの演出で初めてニューヨークで『マクベス』の舞台に立ったとき、なんだか私うれしくて、劇場の中を走り回りました。

8割くらいは海外のお客様でしたが、演劇は国境を越えていくものだし、こんなにも自由なものなんだと、あらためて体感したんです。蜷川さんと一緒に勝負してきた舞台はすべて、大切な思い出です。

今回の『リア王』は、蜷川幸雄さんの生誕90年を記念したメモリアル公演です。蜷川さんとフィリップはまったく違うタイプの演出家ですが、私の役者人生において本当に大切な二人。いまも心の中に蜷川さんがいるので、今回の芝居もきっとどこかで観ていてくれる、と思っています。