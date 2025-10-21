年収450万円・44歳女性の積立投資1年目リアル体験「世界のニュースを気にするようになった」
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：450万円
預貯金：50万円、リスク資産：200万円
▼リスク資産の内訳
・日本株：120万円
・上場投資信託（ETF）：50万円
・投資信託：30万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）／NISA：2024年から
・eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）／確定拠出年金：2024年から
など
2024年から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）に「月2万円」でスタートして、同年内にはeMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）にも「月6000円」の積み立てを始めたそうです。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）が「元本18万円→運用益込18万円」、eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）も「元本3万円→運用益込3万円」とプラスマイナスがゼロのこと。
運用益については、「2025年4月に大きくマイナスになったが持ち直した」と説明しています。
また「世界のニュースを気にするようになった。金利や為替についても常にチェックするようになった」と、視野が広がった様子。
投資を続ける上では「先のことは分からないので、現在の評価額をあまり気にしない」ようにしているそう。
新NISAについては「成長投資枠で買っている個別株で、テンバガーを達成してみたい」と目標を掲げられていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
44歳・年収450万円会社員女性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は東京都に住む44歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：450万円
預貯金：50万円、リスク資産：200万円
▼リスク資産の内訳
・日本株：120万円
・上場投資信託（ETF）：50万円
・投資信託：30万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）／NISA：2024年から
・eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）／確定拠出年金：2024年から
など
2024年から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）に「月2万円」でスタートして、同年内にはeMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）にも「月6000円」の積み立てを始めたそうです。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）が「元本18万円→運用益込18万円」、eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）も「元本3万円→運用益込3万円」とプラスマイナスがゼロのこと。
運用益については、「2025年4月に大きくマイナスになったが持ち直した」と説明しています。
44歳・年収450万円の会社員女性の思う積立投資のメリットや新NISAのプランは？本来は消費を優先して「貯蓄を後回しにしがち」なタイプだと語った投稿者ですが、積立投資を始めたことで「節約を意識するようになった」と言います。
また「世界のニュースを気にするようになった。金利や為替についても常にチェックするようになった」と、視野が広がった様子。
投資を続ける上では「先のことは分からないので、現在の評価額をあまり気にしない」ようにしているそう。
新NISAについては「成長投資枠で買っている個別株で、テンバガーを達成してみたい」と目標を掲げられていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)