オリックスは21日、2026年シーズンに向け、ホームゲームを声で彩るスタジアムMCを公募することを発表した。

球団の公式サイトでは「チーム、試合進行、イベント演出をサポートする「声」の新戦力を求めています。性別は問いません。経歴も関係なし。声に自信があり、プロ野球というフィールドでチャレンジしてみたいという方、そしてアナウンスに熱い情熱を注ぎたいという方は、ぜひご応募ください」と募集を呼び掛けている。

スタジアムMCの公募概要は以下の通り。

【公募概要】

◆ 募集資格

・性別・経歴などは問いません。

・アナウンス・MC・DJ・声優などジャンルを問わず、声に自信がある方。

・バファローズ主催全試合で勤務できる方。

※野球に関する知識をお持ちの方大歓迎

◆ 応募方法

球団サイトからエントリーシートをプリントアウトし、必要事項を記入、写真を添付し、応募提出物2点を同封して、提出物送付先までお送りください。

◆ 応募提出物

（1） ボイスデモ

・声の入った音源・映像をDVD-RもしくはCD-R

または音声や映像がアップされたURLをエントリーシートに記載も可

※上記の場合、声が入った動画をYouTubeに限定公開設定のうえアップロードをお願いいたします。

（2）志望動機や自己PR資料、これまでの実績がわかるような資料（書式は問いません）

※お送りいただきました資料は返却いたしません。

◆ 選考方法

一次選考（書類選考）を経て、最終選考（オーディション）を実施

一次選考を通過した方にのみ、最終選考のご案内をお知らせいたします。（12月上旬予定）

※電話等での合否に関するお問い合わせにはお答えできません。

◆ 提出物送付先

〒550-0023 大阪市西区千代崎3-北2-30

オリックス野球クラブ株式会社 事業推進部「スタジアムMC募集」係

◆ 募集期間

10月21日（火）〜11月25日（火）必着