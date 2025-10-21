スタジオツアー東京、Xmas特別メニューが公開！ 豪華アフヌンやダイアゴン横丁のデザートなど登場
映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズ の制作の舞台裏を体験できる、ワーナーブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、11月8日（土）から2026年1月12日（月・祝）までの期間限定で、クリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を開催。開催に先駆け今回、同日から発売される、クリスマスシーズンを彩る特別メニューが公開された。
【写真】今回も天才的なデザイン Xmas特別メニュー価格＆詳細一覧
■アフタヌーンティーパッケージの販売も
昨年初開催された「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は、ハリーがホグワーツで体験したクリスマスをテーマとした特別企画。今年は、400本を超えるキャンドルが宙に浮かび、ハリーが初めて大広間に足を踏み入れた瞬間のような、驚きと感動のシーンを体験できるようになる。
そんなクリスマスシーズンを彩る特別メニューが、「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」開催にあわせて登場。
人気メニューのアフタヌーンティーは、この期間限定でクリスマス仕様にドレスアップ。キャンドルが浮遊する大広間とグリフィンドールの談話室をテーマに、キャンドルが描かれたアイシングクッキーや林檎のコンポートを使ったクリームブリュレ、ラズベリームースのケーキといったスイーツや、赤と緑のクリスマスカラーを取り入れたサンドウィッチやパイなどが並ぶ。
また、ホグワーツに降る“雪”をモチーフにしたメニューも続々とお目見え。クリスマスシーズン限定の「クリスマスバックロットバーガー」は、雪をイメージしたホワイトバンズにたっぷりのフィリングを重ねたボリューム満点の一品。映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』に登場するクリスマス・ダンスパーティ（＝ユールボール）をモチーフにした「ユールボールパンケーキ」や「ユールボールミルクシェイク」も登場。いずれもホイップクリームやホワイトチョコレートで、雪が降り積もったような美しい仕上がに。見た目と味わいで、冬の魔法を感じられるメニューだ。
今回の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」で、ダイアゴン横丁のセットが雪化粧に包まれることにちなみ、キュートな「ダイアゴン横丁デザートプレート」も登場。ダイアゴン横丁の賑やかで活気あふれる街並みをカラフルなスイーツで表現し、セット同様、雪に足あとが残された遊びごころのあるデザインになっている。
さらには、ツリー型のトッピングにカラフルな飾りをあしらった「クリスマスツリータルト」、ボリュームたっぷりのトッピングが楽しめるピザや、チキンローストとフライドチキンのセットプレートなど、クリスマスのご馳走にぴったりなフードもラインナップ。
また、今回「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の開催にあわせて、アフタヌーンティーと入場チケットがセットになったアフタヌーンティーパッケージの販売もスタート。数量限定の「アフタヌーンティー」を事前に予約でき、ツアーをゆったり巡りながら、ティータイムを楽しめる。
事前のオンライン購入者特典として、スパークリングワインまたはモクテルを一人につき1杯プレゼント。「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」開催期間は、クリスマスアフタヌーンティーを提供。アンブリッジのアフタヌーンティーは発売休止となる。
