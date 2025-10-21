ハローキティ×「ピュレグミ」が初コラボ！

　サンリオの人気キャラクターハローキティと「ピュレグミ」が初コラボした「ピュレグミ×ハローキティ」が、10月28日（火）から、全国で発売される。

【写真】レトロかわいい！　「ピュレグミ×ハローキティ」パッケージ全5種

■ハローキティ型のグミが入っているかも！

　今回登場する「ピュレグミ×ハローキティ」は、ハローキティをイメージしたフルーツ、りんご味のフレーバーによるジューシーできゅんと甘ずっぱい味わいが楽しめるグミのアソート。

　グミ粒は白と赤の2色で、定番のハート型に加え、ハローキティ型、リボン型、りんご型と出会えるかもしれない。

　またパッケージは、レトロかわいい雑貨のような全5種類のデザインで、ピュレグミを頬張ったり、ウインクをしたり、ハローキティの双子の妹ミミィと並んだりと、キュートな姿を楽しめる。

　そのほか、カンロは11月11日（火）より、北海道産生クリームを使用した濃厚な味わいのフルーツミルクキャンディ「ハローキティキャンディ」と、おいしく手軽にぶどう糖を補給できる「ハローキティタブレット」も販売する。