ハローキティ×「ピュレグミ」が初コラボ！ レトロかわいい雑貨風パッケージは全5種類
サンリオの人気キャラクターハローキティと「ピュレグミ」が初コラボした「ピュレグミ×ハローキティ」が、10月28日（火）から、全国で発売される。
■ハローキティ型のグミが入っているかも！
今回登場する「ピュレグミ×ハローキティ」は、ハローキティをイメージしたフルーツ、りんご味のフレーバーによるジューシーできゅんと甘ずっぱい味わいが楽しめるグミのアソート。
グミ粒は白と赤の2色で、定番のハート型に加え、ハローキティ型、リボン型、りんご型と出会えるかもしれない。
またパッケージは、レトロかわいい雑貨のような全5種類のデザインで、ピュレグミを頬張ったり、ウインクをしたり、ハローキティの双子の妹ミミィと並んだりと、キュートな姿を楽しめる。
そのほか、カンロは11月11日（火）より、北海道産生クリームを使用した濃厚な味わいのフルーツミルクキャンディ「ハローキティキャンディ」と、おいしく手軽にぶどう糖を補給できる「ハローキティタブレット」も販売する。
