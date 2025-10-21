¡ÖÆ¬¤«¤éµÓ¤Î¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Ç¡Ä¡×àÌµÅ¨¤Î¥°¥é¥É¥ëá°µ´¬¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤ÃÂç¹¥¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤Î¤êÉº¤¦±ð¤ä¤«¤µ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤Ê¥¥ã¥ß¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç
¡¡àÌµÅ¨¤Î¥°¥é¥É¥ëá¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âºê¤«¤Ê¤ß(28)¤¬°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄ¤¤¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÁëÊÕ¤Ë¤¿¤¿¤º¤ß¡¢¶»¸µ¤ä¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃÀ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤ÃÂç¹¥¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¡ª¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ç²Ä°¦¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¤Û¤ó¤Î¤êÉº¤¦±ð¤ä¤«¤µ¡×¡ÖÍÅ±ð¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤«¤Ê¤ß¤ó¤âÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆ¬¤«¤éµÓ¤Î¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤ÇÁ´ÉôÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âºê¤Ï2018Ç¯¤Î¡Ö¥µ¥ó¥¹¥ÝGoGo¥¯¥¤¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£19Ç¯¤Ë¤ÏÆ°²è±Ç¤¨¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¡Ö¥ß¥¹¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯2019¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢àÌµÅ¨¤Î¥°¥é¥É¥ëá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷Í¥¶È¤Ç¤â23Ç¯¤Î¡Ö¥»¥¯¥·¡¼ÅÄÃæ¤µ¤ó¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£