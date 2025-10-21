Snow Man向井康二、しっとり素肌にうっとり表情 『ちふれ』保湿シリーズ新ビジュアル公開
9人組グループ・Snow Manの向井康二が、21日から展開されるちふれ化粧品の保湿シリーズ「いい素顔、いいくらし。」キャンペーンの新ビジュアルおよび新ウェブCMの第2弾「季節の変化は、素顔にやってくる篇」に出演する。
【動画】爽やか…白ニットに身を包み素顔をみせる向井康二
また11月14日から対象商品を1500円（税込）以上購入すると、抽選でオリジナルグッズやくらしを彩る衣食住アイテムが当たるプレゼントキャンペーンの第2弾も実施する。このほか、第1弾に続き、店頭にて秋冬向けのB2サイズのポスター、POP、等身大パネルを展開する。
「季節の変化は、素顔にやってくる篇」は、向井と第1弾のウェブCM「素顔は語る篇」に登場いただいたキャスト（ちふれユーザー）が、季節を経て再会し、気温が下がり、乾燥が気になる季節に向けて対話をしながらフォトセッションを行い、被写体の“素”の表情（素顔）を引き出すというコンセプト。
今回は向井やキャストの方が「保湿化粧水 とてもしっとりタイプ」を手にとり、やさしく顔になじませ、ここちよさそうな表情をしてくださっている様子も見ることができる。
