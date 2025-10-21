元NHKアナウンサーで現在フリーの神田愛花（45）が21日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にMCとして生出演。番組冒頭で胴上げされるマスコットキャラクター「まんぷく昼太郎」の姿を見て「初めて見た」と感動していた。

阪神優勝もあって、ゲストは阪神で活躍した糸井嘉男氏と関本賢太郎氏。昼太郎を2人で両サイドから抱きかかえるようにして胴上げをしていた。その直後にMCのハライチと神田の3人が入場。その昼太郎の胴上げシーンについてハライチの2人は口々に「あぶないですよ」と話したが、神田が着目したのは安全面ではなく「初めて見ましたよ、昼太郎のアソコ、裂けてんのね」と勝ち誇ったように話した。

すると岩井勇気は「股下のあたりね、部品感がスゴかった」と応じた。澤部佑は「部品とかじゃなくて、ズボンがちょっとね」と、岩井の「部品」という発言に敏感に反応した。

その直後には、何もなかったように進行に戻り「阪神が誇る、おしゃべり野球レジェンド襲来スペシャル」と叫んで、糸井、関本と生粋の阪神ファンのますだおかだ増田英彦の3人を迎え入れた。