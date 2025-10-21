東京２０２５世界陸上財団は２１日、東京・新宿区内で定例理事会を開いた。９月に行われた東京２０２５世界陸上の開催結果やボランティア活動実績などが報告された。

財団では今大会９日間を「ＳＵＧＯＩ東京の９日間」とし、（１）観客の熱狂が大会を全体を包み込んだ（２）アスリートも観客の声援に応え、記録が続出（３）みんなでつくりあげた大会ーなどと総括した。

大会９日間で国立競技場に計６１万９２８８人が来場し、チケット収入は開催前の財政計画である４４億円を超える見通しとなった。武市敬事務総長は「９１年東京大会、０７年大阪大会を超える国内最多の観戦者数だった」と明かした。

また、国内のテレビ中継を７９７７万人が視聴し、世界でＳＮＳでの動画視聴数が約７億回再生と、国内と世界の両方で注目の集まった大会だったと報告された。

５３の国と地域がメダルを獲得したのは過去最多。テロや雑踏での事件がなかったこと、ウォームアップ会場と国立競技場の間での円滑な選手輸送によって、競技開始の遅延が０だったことも公表された。

ボランティア活動では、２８５８人（速報値）が参加。国立競技場の会場案内にとどまらず、マラソンの給水や空港誘導、練習会場の設営など多彩な業務を、年齢や国籍、障がいの有無にかかわらず、多様なボランティアが大会を支えた。