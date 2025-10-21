株式会社コナミデジタルエンタテインメントの人気モバイルゲーム『プロ野球スピリッツＡ』（以下、プロスピＡ）が２１日に配信開始から１０周年を迎えた。

これを記念し、同社は特設サイトを前日２０日にオープン。ユーザー数はこの１０年で約４・９５倍に上昇した中、ゲーム内に蓄積されてきた統計データが「プロスピＡ プレイデータ」として初めて公開されている。

統計データでは、最も能力値の上昇幅が高かった野手・投手がそれぞれ発表された。野手ではヤクルト・村上宗隆で、「ミート、パワー、走力」の合計が５１上昇。２位が５０上昇の西武・外崎修汰、３位は３６上昇のソフトバンク・今宮健太だった。投手では菊池雄星（現エンゼルス）で、「球威、制球、スタミナ」の合計が３８上昇。２位は３６上昇の千賀滉大（現メッツ）で、３位は３５上昇の菅野智之（現オリオールズ）と西武・高橋光成だった。

また、スカウト（ガチャ）でＳランクとして実装され、最も獲得された選手と最も登場回数が多かった選手も１２球団別に発表。これは第一線で長く活躍する選手かつ、オンラインのリアルタイム対戦でも採用率が高い選手がランクインしている。巨人では最も獲得された選手の１位が坂本勇人の４１１万７９１１回で、２位が岡本和真の３６６万６４４０回、３位が丸佳浩の２４５万９６４７回だった。Ｓランク登場回数は１位が坂本勇人の４５回で、２位が菅野智之（現オリオールズ）と岡本和真の３７回だった。