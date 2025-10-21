ËÌÄ«Á¯¡ÖÃÏ¾å¤Î³Ú±à¡×¤Ï¡È±³¡É¤À¤Ã¤¿¡Äµõµ¶ÀëÅÁ¤Ç¡Èµ¢¹ñ¡É¤·¤¿Ã¦ËÌ¼Ô¤é¤¬¡Ö¸½ÃÏÀ¯ÉÜ¡×¤ËÂ»³²Çå½þµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¡¢10·î29Æü¤Ë·ë¿³¤Ø
1959Ç¯¤«¤é1984Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤äÆüËÜ¿ÍºÊ¤éÌó9Ëü3000¿Í¤¬ËÌÄ«Á¯¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡ÖËÌÄ«Á¯µ¢´Ô»ö¶È¡×¡£
¡ÖÃÏ¾å¤Î³Ú±à¡×¤ÈÀëÅÁ¤µ¤ì¡¢°Ü½»Àè¤ÎËÌÄ«Á¯¤Ç¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢´Æ»ë¤ÈÍÞ°µ¤Î²¼¤Ç¿ô½½Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿Ã¦ËÌ¼Ô¤é¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤òÁê¼ê¼è¤êÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤¬¡¢7Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤Ë·èÃå¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄóÁÊ»þ¤Ë¤Ï5¿Í¤¤¤¿¸¶¹ð¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï4¿Í¡£1¿Í¤ÏÁÊ¾Ù¤ò°ú¤·Ñ¤°¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¼è¤ê²¼¤²¤È¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÏÂ©»Ò¤¬ÁÊ¾Ù¤ò¾µ·Ñ¡£
10·î20Æü¸á¸å¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¸¶¹ð¤Î°ì¿Í¡¢Àîºê±É»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö2018Ç¯¤ËÄóÁÊ¤·¤Æ¤«¤é7Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬²á¤®¤¿¡£¤½¤Î»þ¤«¤é¡Ø¸¶¹ð¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÏÃ¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
10·î29Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Çº¹¤·Ìá¤·¿³¤ÎÂè1²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¨Æü·ë¿³¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¡Ö±³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ü½»¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×
µ¢´Ô»ö¶È¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤ÈÄ«Á¯ÁíÏ¢¤¬¼çÆ³¤·¡¢¡Ö°åÎÅ¤â¶µ°é¤âÌµ½þ¡×¡Ö»Å»ö¤â½»¤Þ¤¤¤â¤¢¤ë¡×¤Èµõµ¶¤ÎÀëÅÁ¤òÅ¸³«¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê½¸ÃÄ°Ü½»À¯ºö¤Ç¤¢¤ë¡£1959Ç¯¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¡¢·×9Ëü3000¿ÍÄ¶¤¬½Ð¹ñ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤È¤ÆüËÜ¤ò½Ð¹ñ¤·¤¿ºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤Î9³ä°Ê¾å¤ÏÄ«Á¯È¾ÅçÆîÉô¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ø¤Î½Ð¹ñ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡È¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤º¡Öµ¢¹ñ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Àîºê¤µ¤ó¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Öµ¢¹ñ¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ï±³¤À¤Ã¤¿¡£±³¤ÎÀëÅÁ¡¢±³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ü½»¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£
ÅÏ¹Ò¤·¤¿¿Í¡¹¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Îô°¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤È¼«Í³¤ÎÇíÃ¥¤À¤Ã¤¿¡£»ÔÌ±Åª¡¦À¯¼£Åª¼«Í³¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢À¯ÉÜÈãÈ½¤ò¤¹¤ì¤Ð¼ýÍÆ½êÁ÷¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢½Ð¹ñ¤Ïµö¤µ¤ì¤º¡¢´Æ»ëÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
1960Ç¯º¢¤ËËÌÄ«Á¯¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢2003Ç¯¤ËÃ¦ËÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Àîºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤ÐÂ©¤â¤Ä¤±¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ç¡¢Ì¿¤ò¤«¤±¤ÆÃ¦ËÌ¤·¤¿¿Í¤Î¤ß¤¬¼«Í³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£°ì¿³¤ÏµÑ²¼¡¦´þµÑ¤â¡Ä¹âºÛ¤¬¡Ö·ÑÂ³ÅªÉÔË¡¹Ô°Ù¡×¤ÈÇ§Äê
Ã¦ËÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Àîºê¤µ¤ó¤é5¿Í¤Ï2018Ç¯8·î20Æü¡¢ËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤È¶âÀµ²¸¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢³Æ1²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
ÁÊ¤¨¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢µõµ¶ÀëÅÁ¤Ë¤è¤êËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò·èÃÇ¤µ¤»¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê½Ð¹ñ¤òµö¤µ¤º¡¢´ðËÜÅª¿Í¸¢¤òÃ¥¤Ã¤¿¡Ö¹ñ²ÈÍ¶²ý¹Ô°Ù¡×¤È¡¢Ã¦ËÌ¸å¤âËÌÄ«Á¯¤Ë»Ä¤ë²ÈÂ²¤È¤Î¸òÎ®¤òË¸¤²¤ë¡Ö½Ð¹ñË¸³²¹Ô°Ù¡×¤Î2ÅÀ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤ÏÁÊ¾Ù¤Ë°ìÀÚÂÐ±þ¤»¤º¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¸ø¼¨Á÷Ã£¤Ë¤è¤ê¶âÀµ²¸»á°¸¤Î¸Æ½Ð¾õ¤òÅìµþÃÏºÛ¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ËÅ½¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯3·î¤ÎÅìµþÃÏºÛÈ½·è¤Ï¡¢´«Í¶¹Ô°Ù¤ÈËÌÄ«Á¯¤Ç¤Î¹´Â«¤òÊÌ¸Ä¤ÎÉÔË¡¹Ô°Ù¤ÈÈ½ÃÇ¡£
¤³¤Î¤¦¤Á´«Í¶¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤¬¡ÖÄ«Á¯ÁíÏ¢¤È¶¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄ«Á¯ÁíÏ¢¤òÄÌ¤¸¤ÆËÌÄ«Á¯¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÀëÅÁ¤Ë¤è¤ë´«Í¶¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸¶¹ð¤é¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸í¿®¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ë¤È¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÒ´ÑÅª»ö¼Â´Ø·¸¡×¤òÇ§¤á¤¿¡£
¤¿¤À¡¢´«Í¶¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì±Ë¡²þÀµÁ°¤Î½üÀÍ´ü´Ö¡ÊÉÔË¡¹Ô°Ù¤ÎÂ»³²¤ª¤è¤Ó²Ã³²¼Ô¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤«¤é20Ç¯¡Ë¤òÍýÍ³¤ËÀÁµá¤ò´þµÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¹ñÆâ¤Ç¤ÎÎ±ÃÖ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¤ÎºÛÈ½´É³í¸¢¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆµÑ²¼¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¸¶¹ðÂ¦¤¬¹µÁÊ¡£2023Ç¯10·î30Æü¤ÎÅìµþ¹âºÛÈ½·è¤Ç¤Ï¡¢¸¶È½·è¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤È¡¢º¹¤·Ìá¤·¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
Åìµþ¹âºÛ¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ç¤ÎÀ¸³è¾ò·ïÅù¤Ë¤Ä¤»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÎ®ÉÛ¤·¤ÆËÌÄ«Á¯¤Ø¤Îµ¢´Ô¡Ê°Ü½»¡Ë¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤éËÌÄ«Á¯¤ËÅÏ¹Ò¤µ¤»¡¢ÅÏ¹Ò¸å¤Ï½Ð¹ñ¤òµö¤µ¤º¤ËºßÎ±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µï½»ÃÏÁªÂò¤Î¼«Í³¤ò¿¯³²¤·¡¢»öÁ°¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë²á¹ó¤Ê¾õ¶·²¼¤ÇÄ¹»þ´ÖÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ìÏ¢¤Î¹Ô°Ù¤ò¡Ö·ÑÂ³ÅªÉÔË¡¹Ô°Ù¡×¤ÈÇ§Äê¡£
ÆüËÜ¤ÎºÛÈ½´É³í¸¢¤ò¹ÎÄê¤·¡Ö¸¶¿³¤¬½üÀÍ´ü´Ö·Ð²á¤òÍýÍ³¤È¤·¤ÆÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÛÏÀ¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿³ÍýÈ½ÃÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤Ù¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÁÊ¤¨¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÅìµþÃÏºÛ¤Ëº¹¤·Ìá¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤ÎÊ¡ÅÄ·ò¼£ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¹µÁÊ¿³È½·è¤Ë´ð¤Å¤±¤Ð¡¢º¹¤·Ìá¤·¿³¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¾¡ÁÊÈ½·è¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö²ÈÂ²¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
º¹¤·Ìá¤·¿³¤ÎÂè1²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ï10·î29Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£¸¶¹ðÂ¦¤¬¿½¤·½Ð¤¿ËÜ¿Í¿ÒÌä¤ÏµÑ²¼¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤¬¸¶¹ð¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼õ¤±¤¿¶ì¤·¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÄ½Ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
Ê¡ÅÄÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¿¼¹ï¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÄ¾ÀÜ²Ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤ËÌä¤¦½é¤á¤Æ¤ÎÁÊ¾Ù¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£
¹ñÏ¢¤ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤âËÌÄ«Á¯¤Î¿Í¸¢¿¯³²¤ò¡Ö¿ÍÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëºá¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤òºÛ¤¯¹ñºÝË¡Äî¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤Ãæ¡¢¡Ö¹ñÆâºÛÈ½½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Å¸³«¤À¡×¡ÊÊ¡ÅÄÊÛ¸î»Î¡Ë¤È°ÕµÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Àîºê¤µ¤ó¤â¡Ö¤ä¤Ã¤È·èÃå¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È½·è¤Ï¡¢º£¤â¼«Í³¤Î¤Ê¤¤ËÌÄ«Á¯¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢Ìó2300Ëü¿Í¤ÎËÌÄ«Á¯¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë´°Á´¤Ê·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ÆÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Àîºê¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡¤é¡¢¿ÆÂ²¤Î°ìÉô¤ÏÆ±ÍÍ¤ËÃ¦ËÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢º£¤â¤Ê¤ª¡¢Â¹¤é·×12¿Í¤¬ËÌÄ«Á¯¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼ê»æ¤ä¹ñºÝÅÅÏÃ¡¢Á÷¶â¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Î®¹Ô¸å¡¢¶âÀµ²¸¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤¬¹ñ¶¤ò´°Á´Éõº¿¤·¤Æ¤«¤é¤Ï°ìÀÚ¤ÎÏ¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¡£
Àîºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö12¿Í¤Î²ÈÂ²¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¼ê»æ¤Î¸ò´¹¤À¤±¤Ç¤âºÆ³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤Î¹Ô°Ù¤¬Ë¡Î§ÌÌ¤«¤é¸«¤Æ¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Èº¹¤·Ìá¤·¿³¤Ç¤ÏÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×