本田望結、「家政婦のミタ」で共演した松嶋菜々子に「うわ！スゴっ！」と思ったこと

女優の本田望結（21歳）が、10月20日に放送されたラジオ番組「大沢あかね LUCKY 7」（ニッポン放送）に出演。連続ドラマ「家政婦のミタ」で共演した松嶋菜々子の「うわ！スゴっ！」と思ったエピソードを語った。



本田望結が番組のゲストとして登場し、出世作となった「家政婦のミタ」（日本テレビ系／2011年）で演じた“希衣ちゃん”の話題となる。本田は当時6歳だった頃の映像を見返しても「正直、自分とは思えなくて。別人のような感覚」と話す。



本田は、現場では兄役だった中川大志を本当に兄だと思っていたし、主演の松嶋菜々子も「はじめ怖かったんですよ、すごい。松嶋さんと3か月できないかも、と思うくらい怖くて。でも、打ち上げとかで聞くお話だと、最初希衣ちゃんとミタさんは仲良くない設定だからわざと距離感を取っていたよ、と言われて、うわ！スゴっ！って。まんまとそれに乗っかっちゃった」と語った。