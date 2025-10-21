À¤³¦°ä»º¡ÖÀ¾²ÆÎÍ¡×¡¡Ãæ²ÚÊ¸ÌÀ¤ÎÂ¿¸µ°ìÂÎ¤òÊª¸ì¤ëÎò»Ë¤Î¾Ú¤·
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¶äÀî10·î21Æü¡ÛÃæ¹ñÇ«²Æ²óÂ²¼«¼£¶è¶äÀî»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²ìÍö»³Ì®Àð¾õÃÏ¤Î¥´¥ÓÆç¡Ê´¥ÁçÃÏÂÓ¡Ë¤Ë¡¢À¾²Æ»þÂå¤Î²¦Êè·²¡ÖÀ¾²ÆÎÍ¡×¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯7·î11Æü¤Ë¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÀ¤³¦°ä»º¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢À¾²ÆÎÍ¤È¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë±ü¿¼¤¤Îò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤¿¤á¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶äÀîÀ¾²ÆÎÍÊ¸²½Î¹Þâ³«È¯¤ÎÇÏ¿ðã²¡Ê¤Ð¡¦¤º¤¤¤¡ËÉôÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î12Æü¤«¤é8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÆ±·Ê¶è¤òË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ59.2¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£ÇÏ»á¤Ï¡¢¡ÖÀ¾²ÆÎÍ¤Ï¡¢Ãæ²ÚÊ¸ÌÀ¤ÎÂ¿¸µ°ìÂÎ¹½Â¤¤Î½ÅÍ×¤ÊÎò»Ë¤Î¾Ú¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢Îò»Ë¤ä¹Í¸Å³Ø¤Î°¦¹¥¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾²Æ¤Ï¥¿¥ó¥°¡¼¥ÈÂ²¤Ë¤è¤Ã¤Æ1038Ç¯¤Ë¼ùÎ©¤µ¤ì¤¿Â¿Ì±Â²À¯¸¢¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ë¤ÏÅý¼£²¼¤Î¿Í¸ý¤¬300Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¥¿¥ó¥°¡¼¥È¡¢´Á¡¢ÅÇÈÙ¡Ê¤È¤Ð¤ó¡Ë¡¢²óó³¡Ê¤«¤¤¤³¤Ä¡Ë¡¢·ÀÃ°¤Ê¤É°Û¤Ê¤ëÌ±Â²¤¬Æ±ÃÏ¤Ç¶¦¤ËÊë¤é¤·¡¢Éý¹¤¯º®½»¤¹¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸²½¤Î¸òÎ®¤ÈÁê¸ßÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¾²Æ³Ø¤ÎÀìÌç²È¡¢Ç«²ÆÂç³ØÌ±Â²¡¦Îò»Ë³Ø±¡¤ÎÅÎ·úÏ¿¡Ê¤È¡¦¤±¤ó¤í¤¯¡Ë±¡Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¾²ÆÎÍ¤Ï¤½¤ÎÁªÄê¾ì½ê¤ä¶õ´ÖÇÛÃÖ¡¢·úÃÛµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÎÍÊè¤ÎÀ©ÅÙ¤ä·úÃÛ¡¢ÁÓÁò¤Î½¬´·¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢À¾²ÆÊ¸ÌÀ¤¬Ãæ²ÚÊ¸ÌÀ¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÇ¡¼Â¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ²ÚÊ¸ÌÀ¤ÎÂ¿¸µ°ìÂÎ¹½Â¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ¹ñ·úÃÛÀß·×¸¦µæ±¡·úÃÛÎò»Ë¸¦µæ½ê¤ÎÄÄÆ±ÉÍ¡Ê¤Á¤ó¡¦¤É¤¦¤Ò¤ó¡ËÌ¾ÍÀ½êÄ¹¤Ï¡¢¡Ö°Û¤Ê¤ëÌ±Â²¡¦Ê¸²½¤¬¸òÎ®¤È¾×ÆÍ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç³×¿·¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë³«ÊüÅª¤ÇÊñÍÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÃæ²ÚÊ¸ÌÀ¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËÃæ²ÚÌ±Â²¤¬Ï¢ÌÊ¤È¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿º¬ËÜÅª¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢À¾²ÆÎÍ¤Ï¤½¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊÎã¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/çèÊ¡Çß¡¢¸âÅ·ÎÛ¡Ë