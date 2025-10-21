【大雨警報】沖縄県・北中城村、西原町に発表 21日12:38時点
気象台は、午後0時38分に、大雨警報（土砂災害）を北中城村、西原町に発表しました。
本島中南部では、21日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 45mm
□洪水警報
21日夕方にかけて警戒
■宜野湾市
□大雨警報
・土砂災害
21日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
□大雨警報
・土砂災害
21日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
■沖縄市
□洪水警報
21日夕方にかけて警戒
■南城市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■北谷町
□洪水警報
21日夕方にかけて警戒
■北中城村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■中城村
□大雨警報
・土砂災害
21日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■西原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm