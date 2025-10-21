気象台は、午後0時38分に、大雨警報（土砂災害）を北中城村、西原町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・北中城村、西原町に発表 21日12:38時点

本島中南部では、21日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■那覇市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

21日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 45mm



□洪水警報

21日夕方にかけて警戒



■宜野湾市

□大雨警報

・土砂災害

21日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 45mm





■浦添市□大雨警報・土砂災害21日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mm■沖縄市□洪水警報21日夕方にかけて警戒■南城市□大雨警報・土砂災害・浸水21日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■北谷町□洪水警報21日夕方にかけて警戒■北中城村□大雨警報【発表】・土砂災害21日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■中城村□大雨警報・土砂災害21日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■西原町□大雨警報【発表】・土砂災害21日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mm