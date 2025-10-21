TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後0時38分に、大雨警報（土砂災害）を北中城村、西原町に発表しました。

本島中南部では、21日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　21日夕方にかけて警戒

■宜野湾市
□大雨警報
・土砂災害
　21日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm

■浦添市
□大雨警報
・土砂災害
　21日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm

■沖縄市
□洪水警報
　21日夕方にかけて警戒

■南城市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■北谷町
□洪水警報
　21日夕方にかけて警戒

■北中城村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■中城村
□大雨警報
・土砂災害
　21日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■西原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm