¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ¦¶á¤Ç¡¢·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤òÃ´¤Ã¤¿ÀÖÂôÎ¼Àµ»á¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÊÆÂ¦¤È¡Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢¹ç°Õ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¡£À¤³¦¤Ç¤â¤Þ¤ì¤ÊÎã¤À¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£´¡Á£¹·î¤Ë£±£°²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆË¬ÊÆ¤·¤Æ¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤¿¤Û¤«¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤ò½ä¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤ÎÃÎ»ö¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤â¤·¤¿¡£ÀÖÂô»á¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤¤ÄÂ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ð»º¾Ê´´Éô¤Ï¡ÖÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤Ç¤ÏÁÐÊý¤Î¿®Íê´Ø·¸¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¤È¡Ø¥é¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¿Ä»¼è¸©¶¹Á»Ô¤Î¼òÂ¤²ñ¼ÒÄ¹¡¢²¬¶õÀ²É×¤µ¤ó¡Ê£·£¶¡Ë¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Î²ñ¹ç¤âÅÓÃæ¤ÇÂàÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¿®ÍÑ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£À¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£º£¸å¤â³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÀÁê¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡Ö¥³¥á¤ÎÉÔÂ´¶¤¬Ê§¿¡¡Ê¤Õ¤Ã¤·¤ç¤¯¡Ë¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï½¢Ç¤»þ¤Ë¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÇä¤êÅÏ¤·Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¡×¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥¤«¤é¿ï°Õ·ÀÌó¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¼çÆ³¤·¤¿¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÆâ¤Ç¤â¿µ½ÅÏÀ¤¬º¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¤éºâÌ³¾Ê¤È¤ÎÄ´À°¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯£µ¥¥í£²£°£°£°±ßÂæ¤Î¥³¥á¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥³¥á¤ÎÁý»º¤âÁ´¹ñ¤Ç¿Ê¤à¤¬¡¢ÇÀ²È¤«¤é¤Ï¶¡µë²áÂ¿¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¡£»³·Á¸©¤ÇÌó£³£°¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î¿åÅÄ¤ò±Ä¤àÇÀ¶ÈË¡¿Í¡Ö»³·ÁÀîÀ¾»ºÄ¾¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÊ¿ÅÄ¾¡±Û¼ÒÄ¹¡Ê£µ£¹¡Ë¤Ï¡¢¡ÖºÆ¤ÓÍ¾¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤À¡£²Á³Ê¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦È÷ÃßÊÆÀ©ÅÙ¤Î½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤Ï¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢²¼¤Ç¡¢£·¿Í¤Î¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÆÃ¤ËÀ¯¸¢¤òÃ¥´Ô¤·¤¿£²£°£±£²Ç¯£±£²·î°Ê¹ß¤Ï£µ¿Í¤¬¤½¤ÎºÂ¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Ë½éÆþ³Õ¤·¤¿ÃæÌîÍÎ¾»»á¤¬¡ÖºÇ¸å¤ÎÂç¿Ã¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£°£±Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¿¦°÷£±´üÀ¸¤À¤Ã¤¿ÃæÌî»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¡Ê¼Ò²ñ´ðÈ×¡Ë¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¤ò²ÃÂ®²½¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤ÈÊë¤é¤·¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ½Ð¿È¤ÎÂç¿Ã¤È¤·¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÉºÒ¡¢¸ººÒ¤ÈºÒ³²Éü¶½¤ò¡Ø°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¡Ù¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£±¿Í¢¤È·úÀß¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¹ÔÀ¯¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±¾Ê´´Éô¤â¡ÖÊ¡»ã¤ò½Å»ë¤¹¤ë¸øÌÀ¤ÎÂç¿Ã¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Î¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤ÎÁý²Ã¤äÆ»Ï©¤Ø¤ÎÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¼å¼ÔÂÐºö¤¬¿Ê¤ó¤À¡×¤È¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Ìó£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¹ñ¸òÁê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÌ¤Î´´Éô¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾¯»Ò²½Áê¤òÌ³¤á¤¿»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò»á¤Ï¡Ö¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÅö»ö¼Ô¤é¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹ñ²ñÅúÊÛ¤äµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï½÷Í¥·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎÏ¶¯¤¤À¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î´´Éô¤â¡ÖÈ¯¿®ÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤Ï»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢»°¸¶»á¤äÆ±Ä£¤ÏÈãÈ½¤â¾·¤¤¤¿¡£»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÇ§Äê£Î£Ð£ÏË¡¿Í¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎÀÖºäÎÐÂåÉ½Íý»ö¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¡¢»Ò¤É¤âÀ¯ºö¤ÎµÄÏÀ¤ÏÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¡Ù¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼¡¤ÎÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¹ñ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ø¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¡Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£