ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç³ø»³Î¹¹Ô¤Ø Ì¼¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬¡¢Ì¼¤¿¤Á¤È´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤ËÎ¹¹Ô¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡13ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤È9ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¡£
Ì¼¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡19Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDay 1ÅþÃåÆü ³ø»³is Good Ì¼¤¿¤Á¤Î½©µÙ¤ß¡¢½ÕGW°ÊÍè¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎBUSAN¡£³ø»³Ì¾Êª¤Î¥Ç¥¸¥¯¥Ã¥Ñ¤ÇÍ¼¿©¤·¤ÆÅ¬Åö¤ËÊâ¤¤¤Æ1ÆüÌÜ½ªÎ»¡£Í§Ã£¤Î²È¤Ëstay¤À¤«¤é¤À¤¤¤Ö³Ú¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤·¤¿¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÊâ¤¤¤¿¤ê¡Á¡£English¤¬·ë¹½ÄÌ¤¸¤ë¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ï¥Ñ¥¹¤Ç¤âÌ¼¤¿¤Á¤ËÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¡¢½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³ø»³Î¹¹Ô¤Ç¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDay2¡¢¤ªÃë¤«¤é½Ð¤Æ7»þ´ÖÊâ¤¤Þ¤¯¤êshopping day &¹ñºÝ»Ô¾ì¡£¤Þ¤«¤Á¤ó¤Ï´Ú¹ñ¤ª¤Ç¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Þ¤¿¹Ô¤¯¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤â¤ê¤â¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¿¡Á¡×¤È¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¤¤´é¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë