グラビアアイドルからセクシー女優に転身した瀬戸環奈（21）が、猫耳をつけたセクシーな姿でファンにエールを送り、「憂鬱を吹き飛ばすセトニャンの破壊力！」「きょうもめっちゃかわいいな！！」「すごく癒やされたよ」など、絶賛の声が寄せられている。

【映像】撮影現場での様子・ビキニ姿&猫耳ショット

身長170cm、バスト101、ウエスト59、ヒップ91という抜群のプロポーションを生かし、2024年10月7日、「1000年に1人の逸材」としてグラビアデビューを果たした瀬戸。それから約3カ月後の2025年1月28日にセクシー女優として衝撃のデビューを飾った。

Xでは、衣装をはだけさせた色気あふれる撮影現場での様子や、抜群のスタイル際立つビキニショット。さらには、キツネの耳をつけた姿や、小悪魔メイド衣装など、様々な姿を披露している。

20日の投稿では、「おはよう。憂鬱な月曜、無理せずにっ！！！朝早い方も連勤の方も夜勤の方も、ファイトだにゃんっ」と、胸元がチラ見えしている猫耳をつけたセクシーな姿で、ファンにエールを送っている。この投稿に、「朝からラブリーな環奈ちゃんに癒やされるぜぇい！」「天使様！！」など、絶賛のコメントが数多く寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）