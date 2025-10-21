10月19日に54歳の誕生日を迎えた、歌手・俳優の立花理佐さんが自身のインスタグラムを更新。

病気などで髪を失った子どもたちのための、ウィッグ（かつら）を作るために髪を寄付する「ヘアドネーション」を行ったことを報告しました。



【写真を見る】【 がんサバイバー・立花理佐さん 】 ヘアドネーションを報告 「私の髪が病気になってしまった子供達の役にたってくれたらと祈りながら」



立花さんは、「ヘアドネーション 今回2回目」と綴り、髪を切る前と切った後の自身の画像を投稿。比べてみると、長い髪をかなり短くカットしたことがわかります。





立花さんはインスタグラムに、こどもたちのウィッグのために、きれいにカットされた髪の束の画像も紹介しています。





立花理佐さんは、2020年に直腸がんにかかり、腸・子宮・卵巣などの摘出手術をしたことを告白していて、今月、発病から5年を経た検査の結果を、「癌5年目検査結果がでました。異常なしです」と自身のブログで報告。「一応5年寛解といってしまっていいのかわからないけど」「支えてくださった皆さま本当にありがとうございます」と、感謝の言葉を綴っていました。







【担当：芸能情報ステーション】