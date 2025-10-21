ナイツが２０日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」で、大先輩のハイヒール・リンゴから驚きの差し入れがあったことを報告した。

ナイツは先日、大阪で独演会を行ったが、そこへＴＢＳ系「お笑いの日」で、塙とコンビを組んで漫才を披露したリンゴが大阪らしい差し入れをしてくれたという。

それが大阪名物のたこ焼きと、なんとそれを温める電子レンジ。土屋は「電子レンジがついてきて…というか、買って楽屋に差し入れてくれたの。電子レンジも差し上げますと。聞いた事ない。規格外でしょ？」とびっくり。塙も「会場のだと思ったら、リンゴさんの差し入れだって」と会場の備え付けだと思っていたという。

土屋は「たこ焼きもほんのり温かいの。電子レンジいらないぐらいなのに、立派なのを差し入れてくれて」といい、その電子レンジを東京まで運ぶケースもつけてくれていたという。「リンゴさん、自分でアマゾンで買ったって。これぐらいしか…って言ってたけどこれぐらいじゃないよね。びっくりした」と振り返った。

偶然、独演会を手伝った若手芸人が電子レンジを欲しがったことから、譲ったといい、「みんなハッピー」と喜んでいた。