女優小雪（48）が21日、東京・ブルネロ クチネリ銀座店で、開店10周年記念となるリニューアルオープニングセレモニーに渡辺謙（66）と出席し、リボンカットを行った。

ブルネロ クチネリは78年、イタリアのウンブリア州ペルージャ近郊にて創業。最高級の素材と卓越したクラフツマンシップにより、ジェントルラグジュアリーを体現するファッションブランド。

クチネリ氏と出会う前から着用していたという。

出会いは7年前。「いまだに記憶に残っているのは、客人のようにもてなしてくれたこと」とし、「もう1日あるなら村に行ってご飯を食べておいでって。数日しかたっていないのに、そんなおもてなしをしてくださる心いきが、脳裏に焼きついています」と話した。

クチネリ氏の言葉「空を見てボーッとしろ」が印象的だった。「今やらなければいけないことやメディア、SNSなどにとらわれ過ぎず、弛緩（しかん）させることでいろんなイマジネーションが働く」とした。

また、クチネリ氏の従業員に対する人間的尊厳の尊重について、「食へのこだわりや工場は定時で電気も消え、仕事をし過ぎない。これが持続可能な雇用であり、人間の生き方だと感じた」という。帰国後、夫松山ケンイチ（40）に話すと、「興味を持ってくれ、クチネリさんの著書を読んで、いろんな方に伝えてくれている」と明かした。