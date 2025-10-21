「イサクはベンチにするべき」ルーニー氏がリバプールのスウェーデン代表FWを批判「彼はツケを払っている」
元イングランド代表FWのウェイン・ルーニー氏が、リバプールのFWアレクサンデル・イサクをベンチにするべきだと主張した。アメリカのスポーツ専門チャンネル『ESPN』が伝えている。
ルーニー氏はリバプールが19日のマンチェスター・ユナイテッド戦で1-2の敗北を喫したことを受け、「私ならイサクを起用しないだろう。彼はニューカッスルから来て以来、準備ができているようには見えない」と厳しく分析。「パフォーマンスという点で、彼は(ウーゴ・)エキティケより先にプレーするに値しない」と指摘した。
リバプールのアルネ・スロット監督はユナイテッド戦でエキティケをベンチに置き、イサクを最前線でスタメン起用。しかし、スウェーデン代表FWはGKとの1対1を決め切れず、無得点のまま後半27分に交代となった。9月にニューカッスルからイギリス史上最高額の移籍金で加入しながら、ここまでゴール数はカラバオカップで挙げた1点のみと、真価を発揮できずにいる。
ルーニー氏はその原因について「彼は練習していないし、プレシーズンも過ごしていない。それは非常に重要なことだ。ニューカッスルがトレーニングしている間、彼は恐らく家に座って、移籍を実現しようと代理人と1日に6時間も電話していたのだろう。プレシーズンがないと本当に難しい。個人で何かはやっていたかもしれないが、そのツケを払っている」と説いた。
リバプールはユナイテッド戦の黒星により、11年ぶりの公式戦4連敗。ルーニー氏はチームとして「気の緩みが出ている」と現状を見ている。また、スロット監督に関して「(昨季に)彼がプレミアリーグを制したから忘れがちだが、彼はまだ(47歳と)若く、キャリアで4連敗はこれが初めてだった」と言及。「(ユナイテッド戦で)彼はタッチライン際で審判団と口論していたが、ああいう姿を見るのは初めてだ。プレッシャーがかかっていることを示す出来事が表れ始めている」と懸念を示した。
