FC東京のライフスタイルウェアライン「FC TOKYO 24.7」　ステュディオス原宿でポップアップ開催

東京フットボールクラブ（以下、FC東京）が手掛けるライフスタイルウェアライン「FC TOKYO 24.7」がローンチする。発売を記念し、「ステュディオス（STUDIOUS）」原宿本店で10月23日から11月3日までポップアップを開催する。

FC TOKYO 24.7は、「ゲームがある日もない日も、日常のあらゆる瞬間で着たくなる」をコンセプトに、タウンユースから冬のスタジアムシーンまで対応するアイテムをラインナップ。防寒アウターやスウェット、コットンTシャツなど、全11型をネイビーとトープの2色で展開し、価格帯は5280〜5万2800円。オフィシャルオンラインショップで10月22日17時に発売となる。

ポップアップではFC TOKYO 24.7のアイテムをフルラインナップ。ノベルティとして、先着で税抜1万円以上の購入者50組100人を、12月6日のホーム最終戦に招待する。

なお、ステュディオスが監修したヴィジュアルでは、FC東京所属選手の森重真人、室屋成、佐藤恵允、岡哲平がモデルを務めた。

◾️FC TOKYO 24.7 POP UP STORE at STUDIOUS HARAJUKU FLAGSHIP SHOP

開催期間：2025年10月23日（木）〜11月3日（月）

営業時間：12:00〜20:00

会場：STUDIOUS原宿本店

所在地：東京都渋谷区神宮前4-26-32