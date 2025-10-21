『うたコン』で“ギターソング”を特集！郷ひろみとマーティ・フリードマンによる「2億4千万の瞳 ―エキゾチック・ジャパン―」のコラボも
10月28日放送の『うたコン』（NHK総合）は「ギターソング特集」をオンエア。ギターで紡がれてきた名曲の数々が、豪華ゲストの歌声とともに届けられる。
■「プレイバック紅白」では、郷ひろみの紅白貴重映像を一挙大放出！
幕開きは「プレイバック紅白」の特別編。10月に70歳を迎えた郷ひろみの、これまでの紅白名シーンを振り返る。そして、紅白でもこれまで何度も披露されてきた「2億4千万の瞳 ―エキゾチック・ジャパン―」を世界的ギタリスト、マーティ・フリードマンとの豪華コラボで披露。
南こうせつは、今から50年前の伝説のイベント『コンサート・イン・つま恋’75』を振り返り、かぐや姫の代表曲「神田川」を届ける。さらに朝ドラの主題歌としても人気を博した「365日の紙飛行機」を山本彩が、吉田拓郎の名曲「落陽」を竹原ピストルが披露。
番組中盤では、日本のフォークの礎を築いた「ザ・フォーク・クルセダーズ」の名曲が、メンバーである、きたやまおさむの貴重なインタビューVTRとともに届けられる。きたやまを敬愛する南こうせつが、山本彩とともに「悲しくてやりきれない」を披露する他、杉田二郎は、きたやまが作詞した名曲「戦争を知らない子供たち」を歌唱。
後半では、郷ひろみがファンへの感謝がつまった最新のバラード曲「ALL MY LOVE」を披露。辰巳ゆうとはロングヒット中の話題曲「運命の夏」、そして＝LOVEは大胆な恋心を描いた話題曲「ラブソングに襲われる」をパフォーマンスする。
■歌唱曲＆アーティスト一覧
「2億4千万の瞳 ―エキゾチック・ジャパン―」郷ひろみ ギター：マーティ・フリードマン
「神田川」南こうせつ
「365日の紙飛行機」山本彩 原曲：AKB48
「落陽」竹原ピストル 原曲：吉田拓郎
「悲しくてやりきれない」南こうせつ・山本彩 原曲：ザ・フォーク・クルセダーズ
「戦争を知らない子供たち」杉田二郎・南こうせつ・山本彩
「ALL MY LOVE」郷ひろみ
「運命の夏」辰巳ゆうと
「ラブソングに襲われる」＝LOVE
■番組情報
NHK『うたコン』
10/28（火） 19:57～20:42
※NHK ONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり
※NHKホールから生放送
司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー
出演：＝LOVE 郷ひろみ 杉田二郎 竹原ピストル 辰巳ゆうと マーティ・フリードマン 南こうせつ 山本彩
VTR出演：きたやまおさむ
