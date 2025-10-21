『うたコン』で“ギターソング”を特集！郷ひろみとマーティ・フリードマンによる「2億4千万の瞳 ―エキゾチック・ジャパン―」のコラボも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月28日放送の『うたコン』（NHK総合）は「ギターソング特集」をオンエア。ギターで紡がれてきた名曲の数々が、豪華ゲストの歌声とともに届けられる。

■「プレイバック紅白」では、郷ひろみの紅白貴重映像を一挙大放出！

幕開きは「プレイバック紅白」の特別編。10月に70歳を迎えた郷ひろみの、これまでの紅白名シーンを振り返る。そして、紅白でもこれまで何度も披露されてきた「2億4千万の瞳 ―エキゾチック・ジャパン―」を世界的ギタリスト、マーティ・フリードマンとの豪華コラボで披露。

南こうせつは、今から50年前の伝説のイベント『コンサート・イン・つま恋’75』を振り返り、かぐや姫の代表曲「神田川」を届ける。さらに朝ドラの主題歌としても人気を博した「365日の紙飛行機」を山本彩が、吉田拓郎の名曲「落陽」を竹原ピストルが披露。

番組中盤では、日本のフォークの礎を築いた「ザ・フォーク・クルセダーズ」の名曲が、メンバーである、きたやまおさむの貴重なインタビューVTRとともに届けられる。きたやまを敬愛する南こうせつが、山本彩とともに「悲しくてやりきれない」を披露する他、杉田二郎は、きたやまが作詞した名曲「戦争を知らない子供たち」を歌唱。

後半では、郷ひろみがファンへの感謝がつまった最新のバラード曲「ALL MY LOVE」を披露。辰巳ゆうとはロングヒット中の話題曲「運命の夏」、そして＝LOVEは大胆な恋心を描いた話題曲「ラブソングに襲われる」をパフォーマンスする。

■歌唱曲＆アーティスト一覧

「2億4千万の瞳 ―エキゾチック・ジャパン―」郷ひろみ ギター：マーティ・フリードマン

「神田川」南こうせつ

「365日の紙飛行機」山本彩 原曲：AKB48

「落陽」竹原ピストル 原曲：吉田拓郎

「悲しくてやりきれない」南こうせつ・山本彩 原曲：ザ・フォーク・クルセダーズ

「戦争を知らない子供たち」杉田二郎・南こうせつ・山本彩

「ALL MY LOVE」郷ひろみ

「運命の夏」辰巳ゆうと

「ラブソングに襲われる」＝LOVE

■番組情報

NHK『うたコン』

10/28（火） 19:57～20:42

※NHK ONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり

※NHKホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：＝LOVE 郷ひろみ 杉田二郎 竹原ピストル 辰巳ゆうと マーティ・フリードマン 南こうせつ 山本彩

VTR出演：きたやまおさむ

