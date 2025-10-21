RADWIMPS¡¦ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡¢½é¤Î²Î»ì½¸½ÐÈÇ¡¡³Æ³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í8Ì¾¤¬´ó¹Æ¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖRADWIMPSÏÀ¡×¤òÅ¸³«
¡¡RADWIMPS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´³Ú¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤Î½é¤È¤Ê¤ë²Î»ì½¸¡ØÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº ²Î»ì½¸¡¡RADWIMPSÏÀ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¡¢12·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº ²Î»ì½¸¡¡RADWIMPSÏÀ¡ÙÅ¹ÊÞÊÌ¤ÎÆÃÅµ
¡¡Æ±½ñ¤Ï¡¢RADWIMPS¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÌîÅÄ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËRADWIMPSÌ¾µÁ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿²Î»ì¤ò¼ýÏ¿¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ³¦¤«¤é8Ì¾¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡ÖRADWIMPSÏÀ¡×¤È¤·¤Æ´ó¹ÆÊ¸¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¤Ë¡ÖÀ¸¡×¡Ö¿´¡×¡ÖÅ¯¡×¡Ö²»¡×¤Î4¾Ï¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾®Àâ²È¡¦Ê¸³Ø¼Ô¡¢µÓËÜ²È¡¦Ì¡²è²È¡¢Å¯³Ø¼Ô¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¡¢²Î¿Í¡¦¥Ü¥«¥íP¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¼¹É®¿Ø¤Ë¤è¤ë´ó¹ÆÊ¸¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÅ¯³ØÅª¡×¡Ö»ä¾®ÀâÅª¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ëRADWIMPS¤Î²Î»ìÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾Ò²ðÊ¸¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¼«¤é¤Î»ëÅÀ¤ÇRADWIMPS¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¤ä¤·¤ª¤ê¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ØÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº ²Î»ì½¸¡¡RADWIMPSÏÀ¡Ù
È¯ÇäÆü¡§12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
È½·¿¡§»ÍÏ»È½
¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§400¥Ú¡¼¥¸
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
À¸¡ÊÌÀÆü¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤òÉÁ¤¤¤¿20¶Ê¡¿¾®Àâ²È¡¦Ê¸³Ø¼Ô¤Ë¤è¤ë´ó¹ÆÊ¸¡Ë
¿´¡Ê´îÅÜ°¥³Ú¤¬º®ºß¤¹¤ë¡Ö¿´¾ð¡×¤òÅÇÏª¤·¤¿20¶Ê¡¿µÓËÜ²È¡¦Ì¡²è²È¤Ë¤è¤ë´ó¹ÆÊ¸¡Ë
Å¯¡Ê¸Ä¿Í¤Î¿®Ç°¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÅ¯³Ø¡×¤¬É½¤ì¤¿20¶Ê¡¿Å¯³Ø¼Ô¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë´ó¹ÆÊ¸¡Ë
²»¡Ê²»¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Ö²»³Ú¡×¤È¤·¤Æ¤Î20¶Ê¡¿²Î¿Í¡¦¥Ü¥«¥íP¤Ë¤è¤ë´ó¹ÆÊ¸¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº ²Î»ì½¸¡¡RADWIMPSÏÀ¡ÙÅ¹ÊÞÊÌ¤ÎÆÃÅµ
¡¡Æ±½ñ¤Ï¡¢RADWIMPS¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÌîÅÄ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËRADWIMPSÌ¾µÁ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿²Î»ì¤ò¼ýÏ¿¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ³¦¤«¤é8Ì¾¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡ÖRADWIMPSÏÀ¡×¤È¤·¤Æ´ó¹ÆÊ¸¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ò²ðÊ¸¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¼«¤é¤Î»ëÅÀ¤ÇRADWIMPS¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¤ä¤·¤ª¤ê¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ØÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº ²Î»ì½¸¡¡RADWIMPSÏÀ¡Ù
È¯ÇäÆü¡§12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
È½·¿¡§»ÍÏ»È½
¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§400¥Ú¡¼¥¸
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
À¸¡ÊÌÀÆü¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤òÉÁ¤¤¤¿20¶Ê¡¿¾®Àâ²È¡¦Ê¸³Ø¼Ô¤Ë¤è¤ë´ó¹ÆÊ¸¡Ë
¿´¡Ê´îÅÜ°¥³Ú¤¬º®ºß¤¹¤ë¡Ö¿´¾ð¡×¤òÅÇÏª¤·¤¿20¶Ê¡¿µÓËÜ²È¡¦Ì¡²è²È¤Ë¤è¤ë´ó¹ÆÊ¸¡Ë
Å¯¡Ê¸Ä¿Í¤Î¿®Ç°¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÅ¯³Ø¡×¤¬É½¤ì¤¿20¶Ê¡¿Å¯³Ø¼Ô¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë´ó¹ÆÊ¸¡Ë
²»¡Ê²»¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Ö²»³Ú¡×¤È¤·¤Æ¤Î20¶Ê¡¿²Î¿Í¡¦¥Ü¥«¥íP¤Ë¤è¤ë´ó¹ÆÊ¸¡Ë