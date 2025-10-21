中島裕翔、公式ファンクラブを発足「みなさまと一緒にすてきな場所に」 8月末にHey! Say! JUMPを卒業
8月末からソロ活動を開始した元Hey! Say! JUMPの中島裕翔が21日、自身の公式ファンクラブ発足を発表した。新規入会受付は、24日正午より開始される。
【写真】笑顔で1st写真集お気に入りカットを見せる中島裕翔
公式サイトでは「中島裕翔とファンの皆さまが交流できる場として、ファンの皆さまが安心してお楽しみいただけるファンクラブになりますよう努めてまいります」とメッセージ。さらに発足を記念して、10月31日にファンクラブ会員限定の生配信を実施する。
また、中島は動画でコメントを寄せ「あれよあれよという間にファンクラブをつくっていただけるということでこれからファンのみなさまと距離の近い、楽しいことを一緒にやっていければ」と意欲。「みなさまと一緒にすてきな場所にしていければ」と呼びかけている。
