Ｆ１レッドブルの姉妹チーム・レーシングブルズのアラン・パーメイン代表が来季ドライバーについて注目発言した。

レッドブルとレーシングブルズでは５季連続の王者を狙うマックス・フェルスタッペン（オランダ）以外、来季のドライバーは未定。現在は角田裕毅（２５）とアイザック・ハジャール（フランス）、リアム・ローソン（ニュージーランド）に加えて、Ｆ２に参戦中のアービッド・リンドブラッド（英国）がシートを争う。各メディアによると、来季はハジャールのレッドブル昇格とリンドブラッドのレーシングブルズ入りが確実視されているという。

残るレーシングブルズの１席をめぐって角田とローソンがアピール合戦を繰り広げている中、英メディア「スカイスポーツ」でリポーターを務めているテッド・クラビッツ氏はポッドキャストで来季から大幅な規定変更になることから「マシンはめちゃくちゃ複雑になる。レーシングブルズのチーム代表アラン・パーメインは『若い人を入れるのはいいが、来年がそれを実行する年かどうかはわからない』と言っていた」という。

その上で、クラビッツ氏は「エネルギー管理は非常に複雑になりそう」とし「だからパーメインの考えでは、その部分を心配する必要がなく、車の管理だけに集中できる経験豊富なドライバーと一緒にやった方がいいということかもしれない」と指摘した。

こうした見解に専門メディア「ＧＰＦＡＮＳ」は「リンドブラッドはＦ２ランキング７位に位置し、経験はわずか１シーズンであるため、実績のあるローソンや角田と比べると経験不足が不利になるかもしれない」と伝えていた。